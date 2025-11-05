快訊

神蹟！台南三兄弟廟接連擲「立筊」 神明結緣顯靈契

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區五塊寮慶和宮、四草大眾廟及佳里區子龍廟永昌宮3間兄弟廟，分別在今年2月、9月及11月不約而同擲到難得一見的「立筊」，讓不少信眾相當讚嘆。圖為五塊寮慶和宮立筊。圖／安南區公所提供
台南安南區五塊寮慶和宮、四草大眾廟及佳里區子龍廟永昌宮3間兄弟廟，分別在今年2月、9月及11月不約而同擲到難得一見的「立筊」，讓不少信眾相當讚嘆。圖為五塊寮慶和宮立筊。圖／安南區公所提供

台南安南區五塊寮慶和宮、四草大眾廟及佳里區子龍廟永昌宮3間兄弟廟，分別在今年2月、9月及11月不約而同擲到難得一見的「立筊」，讓不少信眾相當讚嘆，安南區長魏文貴表示，3間兄弟廟神明之間不言而喻的靈契，顯現天定之誼，更令人感受到滿滿的神威庇佑。

五塊寮慶和宮總幹事曾裕僑表示，四草大眾廟、五塊寮慶和宮及子龍廟永昌宮紛紛擲到「立筊」並非第一次，據地方耆老與廟方記載，早期就曾以「立筊」作為神明同意結緣或合作的象徵，當年四草大眾廟出巡台江十六寮時，前往五塊寮慶和宮奉請中壇元帥擔任「先鋒官」，擲筊問神時就曾出現「立筊」神蹟。

他提到，當時被解釋為鎮海元帥與中壇元帥結為兄弟神明、共襄盛舉的天意，此後又在佳里永昌宮問筊，同樣也出現立筊現象，象徵趙子龍帝君願與兩宮共結「交陪境」，因此，這3間廟宇的關係不只是人間信徒的合作，更被認為是神明間「以筊結緣」的顯化。

魏文貴則說，這種宮廟間合作不僅是儀式上串聯，也代表宮廟之間身份認同與連結，對信眾而言，當看到「兄弟宮廟出巡同行」時，意味著信仰共同體的鞏固、儀式更具規模與氣勢，對地區文化來說，這種互動也加強「台江十六寮」、「交陪境」等傳統組織結構的保存與延續。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台南安南區五塊寮慶和宮2日上午有信徒向中壇元帥問事時，擲出一枚立筊，筊角角度奇特，令不少信眾讚嘆。
台南安南區五塊寮慶和宮2日上午有信徒向中壇元帥問事時，擲出一枚立筊，筊角角度奇特，令不少信眾讚嘆。
台南四草大眾廟今年2月有信徒向元帥還願參拜，擲筊時擲出立筊，後續兄弟廟佳里子龍廟永昌宮、五塊寮慶和宮也都紛紛有信眾擲出立筊。圖／安南區公所提供
台南四草大眾廟今年2月有信徒向元帥還願參拜，擲筊時擲出立筊，後續兄弟廟佳里子龍廟永昌宮、五塊寮慶和宮也都紛紛有信眾擲出立筊。圖／安南區公所提供

兄弟 神明 台江

