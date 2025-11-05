2026九合一大選超前布局？台南藍綠地方議員選舉動作頻頻

2026九合一選舉日確定在明年11月28日登場，台南除藍綠兩黨市長黨內初選選情備受關注外，地方議員選舉也動作頻頻，日前國民黨立委謝龍介服務處執行長童小芸宣布投入角逐第8選區市議員；民進黨現任第10選區市議員蔡筱薇今則正式宣布力拚連任，為選舉氣氛加溫。

民進黨現任市議員蔡筱薇今以「東區PLUS+，騎步走」為口號，在巴克禮公園宣布投入參選第10選區東區市議員、力拼連任，同時公布4大區域願景藍圖政策，隨後，蔡筱薇也與多位在地里長、支持者等一同騎乘YouBike深入東區，走訪基層、傾聽民意。

蔡筱薇表示，自己已歷任2屆市議員，具備完整市政規畫能力與執行力，能把過去的經驗轉化為地方升級的具體方案，本次連任主軸定名為「東區PLUS+」，針對竹篙厝、平實園區、林森新市政及成大特區等提出四大重點發展藍圖。

她強調，城市的發展不能只看建築與道路，更要兼顧商業機能、交通動線與公共建設的整體布局，東區擁有深厚的生活文化與發展潛力，相信自己有願景也有執行力，能把「東區PLUS+」轉變成每一位鄉親看得到、感受得到的改變。