影／翁章梁今化身神農氏打赤腳登場 賣力宣傳中藥本草文化節

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會今年首次移師嘉義舉辦中藥本草文化節，11月8日、9日在故宮南院登場，縣長翁章梁今天化身「神農氏」，戴上人參鬚頭飾、背著艾草背簍，邀請大家一起認識中藥文化歷史，體驗手作足浴包、漢方敲打棒及藥材染扇。

中藥本草文化節規畫4大主題展區，展示清代藥方古籍、本草圖譜及故宮典藏藥具，也設置中藥體驗區，可預約製作丸轉蜜糖香、草本足浴包、漢方敲打棒及藥染扇舞，並規畫講座講授經絡穴位養生、藥膳文化等主題，也設有本草市集，展售藥膳料理及養生飲品。

翁章梁說，中藥是中華文化的重要根基，生活中離不開中藥材，枸杞、當歸等都是家庭料理常見中藥材，嘉義縣中藥商業同業公會承辦活動，舉辦講座分享藥膳知識，讓更多人從日常生活認識中藥、應用中藥，盼帶動地方觀光與中藥產業發展。