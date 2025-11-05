快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／翁章梁今化身神農氏打赤腳登場 賣力宣傳中藥本草文化節

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天化身神農氏，體驗早期製作中藥工具。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天化身神農氏，體驗早期製作中藥工具。記者黃于凡／攝影

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會今年首次移師嘉義舉辦中藥本草文化節，11月8日、9日在故宮南院登場，縣長翁章梁今天化身「神農氏」，戴上人參鬚頭飾、背著艾草背簍，邀請大家一起認識中藥文化歷史，體驗手作足浴包、漢方敲打棒及藥材染扇。

中藥本草文化節規畫4大主題展區，展示清代藥方古籍、本草圖譜及故宮典藏藥具，也設置中藥體驗區，可預約製作丸轉蜜糖香、草本足浴包、漢方敲打棒及藥染扇舞，並規畫講座講授經絡穴位養生、藥膳文化等主題，也設有本草市集，展售藥膳料理及養生飲品。

翁章梁說，中藥是中華文化的重要根基，生活中離不開中藥材，枸杞、當歸等都是家庭料理常見中藥材，嘉義縣中藥商業同業公會承辦活動，舉辦講座分享藥膳知識，讓更多人從日常生活認識中藥、應用中藥，盼帶動地方觀光與中藥產業發展。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂說，中藥不只是藥，更是一門藝術與文化的結合，近年推動中藥產業多元發展，盼吸引更多年輕人接觸中藥，激發本草知識興趣及傳承，另也呼籲民眾至合格中藥行購買經檢驗合格的中藥，勿購買來歷不明藥材。

中藥本草文化節規畫體驗活動，可以體驗手作器具、漢方敲打棒及藥材染扇等。記者黃于凡／攝影
中藥本草文化節規畫體驗活動，可以體驗手作器具、漢方敲打棒及藥材染扇等。記者黃于凡／攝影
中藥本草文化節規畫體驗活動，可以體驗手作器具、漢方敲打棒及藥材染扇等。記者黃于凡／攝影
中藥本草文化節規畫體驗活動，可以體驗手作器具、漢方敲打棒及藥材染扇等。記者黃于凡／攝影
中藥本草文化節規畫體驗活動，可以體驗手作器具、漢方敲打棒及藥材染扇等。記者黃于凡／攝影
中藥本草文化節規畫體驗活動，可以體驗手作器具、漢方敲打棒及藥材染扇等。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（後排中）今天化身神農氏，邀請大家11月8日、9日到故宮南院參加中藥本草文化節。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（後排中）今天化身神農氏，邀請大家11月8日、9日到故宮南院參加中藥本草文化節。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右五）今天化身神農氏，邀請大家11月8日、9日到故宮南院參加中藥本草文化節。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右五）今天化身神農氏，邀請大家11月8日、9日到故宮南院參加中藥本草文化節。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天化身神農氏，邀請大家11月8日、9日到故宮南院參加中藥本草文化節。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天化身神農氏，邀請大家11月8日、9日到故宮南院參加中藥本草文化節。記者黃于凡／攝影

中藥 故宮南院 料理 翁章梁

延伸閱讀

嘉義觀光神旅行 台澎金馬媽祖12月乘林鐵上阿里山

翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

嘉義縣公共債務降至44.2億 人均負債9300元創新低

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

相關新聞

神蹟！台南三兄弟廟接連擲「立筊」 神明結緣顯靈契

台南安南區五塊寮慶和宮、四草大眾廟及佳里區子龍廟永昌宮3間兄弟廟，分別在今年2月、9月及11月不約而同擲到難得一見的「立...

台南捷運綠線議員提「永華路全面地下化」交通局：成本將大增

台南捷運綠線路線至今仍未定案，交通局最近完成綠線修正方案，在市區地下段以潛盾工法避開文資及景觀衝擊，並往西延伸至永華路二...

議員顏翎熹批評估性專區可行性不透明 嘉市警局長：7成受訪者反對

主張設立性專區的嘉義市議員顏翎熹上午在嘉義市議會質詢，批市府將可行性評估交警局執行，過程不透明，問卷調查時間、對象、方式...

嘉基珍珠藝廊今啟用 首展「信心的溫室」開幕

嘉義基督教醫院今天舉辦珍珠藝廊啟用暨首檔展覽「信心的溫室」開幕儀式。「珍珠藝廊」名稱取自嘉基首位美國宣教護理師傅珍珠（M...

2026九合一大選超前布局？台南藍綠地方議員選舉動作頻頻

2026九合一選舉日確定在明年11月28日登場，台南除藍綠兩黨市長黨內初選選情備受關注外，地方議員選舉也動作頻頻，日前國...

影／翁章梁今化身神農氏打赤腳登場 賣力宣傳中藥本草文化節

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會今年首次移師嘉義舉辦中藥本草文化節，11月8日、9日在故宮南院登場，縣長翁章梁今天化身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。