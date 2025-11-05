斗六串連街區12景重拾舊城風華 帶你走進斗六門「十光隧道」
雲林縣府今天在歷史建築「農糧署宿舍」舉辦「斗六舊城發展計畫暨智能地域設計服務研究中心成果展」記者會，宣布「斗六舊城．十光隧道」即日起登場，展開為期兩周的舊城系列活動與展覽，帶領大家重遊街區歷史景點，體驗斗六舊城風華。
斗六自清末以來一直是雲林的政治與文化重心，近年推動「雲林溪整治」、「舊城再造」與「文化資產修復」等計畫，串聯中央與地方量能，讓歷史街區風華再現，展現城市文化治理成果。
副縣長謝淑亞表示，斗六舊城區擁有12處文化資產，其中「農糧署宿舍」為重要據點，今年初完成修復。縣府推動空間再利用，與「晶品咖啡店」合作，預計11月15日開幕，未來將以「咖啡協會」為核心，結合藝文展演、講座與咖啡人才培育，打造具歷史深度與生活美學空間。
文觀處長陳璧君指出，縣府正爭取2.2億元「再造歷史現場2.0」修復經費，推動原雲林縣警察局、公有單身宿舍及舊遊民收容所等歷史建築活化再生，打造「斗六舊城文化園區」，以原縣警察局為核心館舍，串聯雲中街文創聚落、太平老街、中央商場及舊縣治等文化節點，形塑斗六舊城品牌，推動歷史街區振興。
展覽以「十光隧道」為題，象徵府前街與太平老街交會的「十字」結構與城市發展軌跡，展區涵蓋勝麗西服、林源美香舖、仁德咖啡、永和銀樓等六處空間，透過藝術策展重現街區故事。
意文堂、凹凸咖啡館及三小市集也響應參與。斗六家商學生更以畫筆描繪心中家鄉，從老街風貌到人文故事，展現青年世代對城市的觀察與情感。縣府期盼透過藝術與展覽，串連人文記憶與地方創生，讓斗六舊城在歷史與創意間重現光華。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言