探索潮間帶生態 台江國家公園「台江好潮」10日開放報名

位於台南的台江國家公園擁有豐富的自然濕地生態，潮間帶更是民眾親近海洋的好去處，台江國家公園管理處以「台江好潮」為主題，11月30日將舉辦「與國家公園有約」系列活動，邀請親子一起認識潮間帶上的動物，近距離探索台江潮間帶。

台江國家公園管理處表示，在潮間帶上的動物們有什麼生存密技？面對潮起潮落的環境又會遇到那些挑戰？透過本次活動將帶領學員認識潮間帶的基本概念，並前往四草大橋下的鹽水溪口潮間帶，進行足跡追蹤、沙灘尋蟹，近距離觀察潮間帶的生物。

台江處也說，海漂垃圾、廢水汙染及遊憩壓力等都讓潮間帶生物面臨生存的考驗，因此，除讓民眾認識此區常見生物及環境特色外，將引導思考環境與個人關係，感受潮間帶面臨的海洋廢棄物問題，以實際淨灘守護潮間帶。