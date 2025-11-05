快訊

日本蓬萊會拜會台南市府 深化半導體與智慧科技合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲致贈日本蓬萊會訪問團象徵台南地方創生成果的禮物包，圖左為蓬萊會訪問團代表篠原徹。圖／台南市政府提供
日本經濟產業省退休高層官員組成的「日本蓬萊會」訪問團今天上午拜會台南市政府，雙方就台南市經濟發展願景、半導體產業策略及未來台日合作方向進行深入交流，共同探討經貿夥伴關係的新契機。

市長黃偉哲表示，日本蓬萊會成員多具豐富的中央及地方經濟發展經驗，是台南推動產業政策的重要借鏡。台南長年與日本保持密切往來，是全台與日本關係最深厚的城市之一，未來將持續在文化、人文與產業等面向深化合作。

「日本蓬萊會」與「台灣扶桑會」每年輪流在台日兩地舉辦交流會，為兩國之間重要的非官方對話通道，長期就產業合作與政策議題進行前瞻討論，對促進台日經貿關係具有實質影響力。

此次訪團共7人，由最高顧問西川禎一（前中小企業廳次長）及代表篠原徹（前資源能源廳煤炭新能源部長）率領，成員皆為日本政經界重量級人士。訪團於日前出席「台日交流會議」後，關注台南沙崙與南部科學園區的發展，因此南下瞭解台南在高科技與智慧產業的布局成果。

經發局指出，台南市2024年產業總營收達3兆元，其中工業部門占54.1%，以製造業貢獻最高，約達1.2兆元，是推動城市經濟成長的重要引擎。台南是全球首個可量產3奈米製程晶片的城市，並在中央政府推動「大南方新矽谷」與「AI新十大建設」下，持續發展沙崙「人工智慧產業專區」與智慧機器人製造核心「柳營科技園區」，形成智慧科技「金三角」產業鏈。

經發局也介紹台南的產業願景與半導體策略，並提出深化台日合作的具體方向，包括先進封裝與化合物半導體實驗產線、氫能與公共儲能示範應用，以及醫療AI與手術機器人臨床服務等合作計畫。

市府也致贈訪問團象徵台南地方創生成果的禮物包，包含由返鄉青年在後壁成立的「璞育塾」推出的「金芋滿堂」，以在地米、地瓜與芋頭製成，收益全數投入鄉村兒童課後照顧；禮品袋使用「台灣LV」茄芷袋，由後壁阿嬤們傳承編織技藝、融入創新設計。

訪問團代表篠原徹（前資源能源廳煤炭新能源部長）表示，日前出席「台日交流會議」後，關注台南沙崙與南部科學園區的發展，因此率團南下瞭解台南在高科技與智慧產業的布局成果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲接待日本蓬萊會訪問團，雙方就半導體與智慧科技合作交換意見，副祕書長殷世熙及經發局長張婷媛陪同出席。
