嘉市議會通過普發加碼3千 黃敏惠：努力去做但要考慮財政平衡

中央普發萬元現金政策上路之際，地方加碼聲浪四起。針對嘉義市議會通過臨時動議市府應再發放市民3000元，擴大振興效益回饋市民，市長黃敏惠會後受訪回應，將把議會建議帶回研議和辦理，並承諾會「朝這方向努力去做」，但強調必須審慎考量財政平衡。

市長施政報告後，多位市議員提臨時動議，主張嘉義市稅收盈餘穩健，財政狀況良好，應比照部分縣市做法，在中央普發的基礎上，再次對市民進行現金加碼。議員提出的加碼金額以每人3000元為共識。

黃敏惠表示，她理解議會希望「拚經濟、顧民生」的初衷，也感謝議員們對市民福祉的關心。她指出，嘉義市是全台少數曾在疫情艱困時期，率先動用歲計賸餘普發2000元現金的縣市，證明市府團隊在財政運用上的節儉與效率。

針對外界關切的加碼金額3000元，黃敏惠強調，任何發放政策都需要衡量財政紀律和長期發展，「該做的事從來沒有少過，該花的錢絕對不會少，但該節儉的，我們真的要做到。」她提及，雖然市府財政操作節儉，但仍須在發放現金與保持財政韌性之間取得平衡。

對於發放的時程和所需預算，發3000元估計約需逾7億元，黃敏惠表示會盡快研議並在「適當的時間」將方案送至議會討論，力求府會合作，讓市民早日感受到政府的溫暖和政策的效益。