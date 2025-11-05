20多億打造的全運會主場館關閉…民眾敲碗開放 雲林縣府這樣說

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斥資20多億元建造的雲林縣立田徑場在全運會後就關閉，民眾敲碗期能開放，縣府表示完成相關清點管理手續後，預計今年底可開放供全民使用。記者蔡維斌／攝影
2025全國運動會在雲林10月23日已落幕，斥資高達21.43億元建造的主場館雲林縣立田徑場暨地下停車場，在全運會結束半個多月來卻仍大門深鎖，民眾認為一個優質的運動空間應開放全民使用。縣長張麗善今天表示，目前還在辦理內部設備清查、移交及後續管理事務等工作，預計年底前應可開放供民眾使用。

雲林縣承辦2025全運會，由於縣內現有的斗南田徑場，設備老舊且空間設備不足，因應舉辦全運會各項賽事所需，縣府和中央在虎尾高鐵特定區興建一座嶄新的現代化雲田徑，總經費高達15.43億元並追加6億元增建地下停車場，不僅停車方便環境優雅，場內跑道設施更是新穎時尚。

全運會已於10月23日閉幕，但一座全新的田徑場卻一直關閉，許多民眾想入內參觀、運動卻不得其門而入，近日有民眾在網路社群PO文敲碗主場館開放給民眾使用，引起廣泛議論，所有人都贊同開放，也有人留言「花了20多億元只用一次，不開放很可惜」、「豪華運動場甘心淪為蚊子館嗎」。

針對田徑場是否開放，張麗善今天表示，雲林縣立田徑場不僅是專業競技館通過世界田徑總會國際標準認證，當初規畫就是一座開放式的運動園區，周邊更設置綠地、籃球場及休憩空間，目的就是未來可提供民眾作為日常健走、慢跑、體能訓練的場域，田徑場不侷限只用於運動比賽或大型活動，平時可開放滿足全民的運動需求。

張麗善指出，目前暫時關閉係因全運會結束後，場內仍有很多專業設施、器材，目前由交通工務局與教育處進行清點、移交，同時也進行後續管理的相關人員教育訓練，她會促請2個局處加快腳步完成交接，預計年底前應可對外開放，也期待全民使用的同時也能共同維護園區環境。

