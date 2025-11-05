嘉義輕軌經費卡關 黃敏惠批中央反覆、戲弄嘉義人

嘉義高鐵站聯外輕軌（嘉義捷運藍線）推動遇波折。嘉義市長黃敏惠上午赴市議會施政報告，指中央態度反覆，輕軌計畫進展受阻，影響雲嘉南整體交通布局。

黃敏惠指出，市府已完成高鐵嘉義站至嘉義市區輕軌的可行性研究，去年6月已送交通部審議。地方包含議會支持、縣市合作達成共識，雙方同意分攤經費（嘉義市0.66億元、嘉縣0.94億元），行政院長卓榮泰原傾向讓計畫通過。

但她批評，中央承諾一變再變。曾有立委質詢時院長公開表示會力挺，但後續審查態度卻未明確回應，「這不是在戲弄嘉義市民與縣民嗎？」質疑中央忽視雲嘉南交通需求，拖累區域發展。

黃敏惠直言，高鐵嘉義站是全國少數未以軌道銜接市區的車站，BRT雖提供專用道，但本質仍為平面運輸，「現行BRT就算再增班，也無法解決交通問題。」她強調，輕軌具備高運量、高效率，對提升嘉義交通競爭力和縮短城鄉距離至關重要。

嘉義輕軌建設延宕逾20年，全案總經費估達374億元，核心卡點仍是中央與地方的經費分攤比例。市府希望中央正視雲嘉南軌道建設的急迫性，避免嘉義在國土規劃競逐中被邊緣化。市府將持續與中央溝通，要求盡速拍板定案。黃敏惠表示，嘉義絕不能再等，期盼中央給出明確承諾，讓輕軌不再空轉。