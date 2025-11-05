快訊

錯亂…冬天也長芒果 嘉義市樹木園土芒果掛枝頭原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
立冬前樹木園一串土芒果垂掛枝頭，宛如夏日重現，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影
立冬前樹木園一串土芒果垂掛枝頭，宛如夏日重現，讓人嘖嘖稱奇。記者魯永明／攝影

由農業部林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉義市百年樹木園，7月夏天遭丹娜絲颱風重創，園區倒木、斷枝處處，如今卻在立冬前傳來令人驚奇消息，園區1棟木造宿舍，有棵土芒果樹竟在此時結滿果實，成串垂掛枝頭，宛如夏日重現，讓人嘖嘖稱奇。

這棵「逆季芒果樹」就位於退休前主任潘家聲的宿舍。潘家聲任內喜愛栽植果樹，宿舍共種26種可食用果樹，平均樹齡超過20年，四季皆有水果可摘。如今立冬在即，土芒果結果累累，引發民眾熱議，有人直呼，「這是氣候變遷最明顯的證據」。

嘉義大學總務長、植物醫學系副教授林明瑩指出，果樹開花結果條件，與枝條營養蓄積與環境逆境相關。雖進入歲末秋冬季節，但氣候炎熱久旱少雨，反倒刺激土芒果誤以為春季來臨，提早開花結果。「乾旱與溫差變化，常是誘發土芒果異常開花的重要因素。」

林明瑩說，土芒果中有「四季芒」品種，1年四季皆可開花結果；但若在寒冬前出現果實，仍屬罕見現象。部分樹齡高、根系強健老芒果樹，也可能因氣候劇烈變化或強風刺激，錯判季節而開花。「這也是極端氣候帶來的自然錯亂。」

林業試驗所嘉義研究中心位於民權路，這棵「冬芒果」意外成為園區新亮點，吸引不少遊客駐足拍照。「大自然總有驚喜，這次芒果提早報到，也讓大家重新思考氣候變遷的影響。」

芒果 嘉義 宿舍

