雲林斗六鐵路高架化卡關 地方揚言抗爭

雲林縣斗六市鐵路高架化仍卡在可行性研究，斗六市長林聖爵昨於說明會遞交給中央8千多份連署書，表達市民迫切希望加速審查、早日動工；縣長張麗善無奈說，去年縣府好不容易完成3項缺失改善，中央又提60多項缺失，中央到底要讓雲林人等多久？

交通部鐵路工程科長黎俊彬等人指出，高架化牽涉跨部會業務，鐵道高架工程關係到未來安全，尤其斗六屬高架化第4代，在安全與規畫一定要比過去好，所以每道相關的安全與技術審查細節，都要臻於完善，中央會加快腳步進行。

中央本月20日將開斗六鐵路高架化審查會，斗六市公所先辦「斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會」，林聖爵說，縣府2017年啟動可行性研究並送交通部審查，2022年初審通過，其後公文往返無數，卻遲未能進入實質審查，期間更接連發生7起平交道事故，4人不幸喪生、1人重傷，若再不早日完成審查，地方不排除發動北上抗議。

立委張嘉郡、許宇甄等人指出，嘉縣民雄鄉人口數或經濟效益遠不如斗六，但民雄鐵路高架工程已動工，令人不得不懷疑是政治考量。

張麗善說，斗六鐵路高架化只短短約6.5公里，地方開始爭取高架化迄今已延宕30年，好不容易去年透過中央地方協商，將用地取得諸多問題逐一解決歸納成3大問題，分別為曲率、坡度、內環陸橋拆除，縣府也於去年6月提交審查報告書給中央，沒想到中央又提出60多個問題，整個案子又回到原點，未來即便審查通過，環評等開工前作業少說須再10年，且預算已從100多億元增至現今220億元，拖愈久只會愈困難。