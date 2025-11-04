影／蕭美琴台南出席活動 以「沒有名稱的島嶼」為喻讓世界看見台灣

副總統蕭美琴今晚6時30分到台南遠東香格里拉國際飯店，出席台南市總工業會創會50周年慶祝大會，蕭美琴致詞時以「看不到名字的國家」為喻，表示無論是在世界博覽會或國際棒球賽事上，台灣人都憑藉著勤奮與創新的實力，讓世界看見台灣是不可或缺的力量。

蕭美琴代表賴清德總統向台南市總工業會成員致上最誠摯的敬意與感謝，她表示，台南是她的故鄉，回憶兒時對台南產業最強烈的印象，便是省道台1線兩旁林立的工廠，那正是台灣經濟活力的象徵。

她說，這50年來台南變化很大，甚至有很長一段時間，許多企業為尋找更大舞台，紛紛走向世界各地，這份勇敢的決定相當不簡單，但相信不論走得多遠，大家的心始終都在台灣，「因為台灣是我們的家，而台南是我們的故鄉，也是我們的根」。

蕭美琴以「看不到名字的國家」為喻，談及在日本世界博覽會或國際棒球賽事上，台灣人都憑藉著勤奮與創新的實力，在困難的國際環境中，讓世界看見那個「沒有名稱的島嶼」，讓世界看見台灣是不可或缺的力量。

蕭美琴說，近年來有越來越多企業遊走全世界後，更能體會到台灣的好，因此許多人才和資金都選擇回到台灣，不只是因為台灣的機會變多，更因為他們看到家鄉在進步，也看到希望在成長，台南的企業家不只走向世界，更願意回來深耕土地，讓家鄉越來越好。

她也談及，產業如今面臨數位轉型、淨零轉型、人才短缺及關稅等新挑戰，政府將做產業最堅實的後盾，積極爭取對台灣更有利的國際經貿方案，協助企業研發創新拓展多元的全球市場，確保台灣能在產業競爭中更穩健前行。