台南楠西與韓國ESG簽契作 2026供韓芒果、鳳梨各百噸

台南市楠西福農果菜運銷、信宣國際及韓國ESG農業株式會社，今天簽署「2026年芒果及鳳梨契作合作意向書」，預定明年供應台南愛文芒果與金鑽鳳梨各100公噸進韓國市場。

這項合作意向書今天在市長黃偉哲見證下簽署。黃偉哲表示，此次合作得來不易，市府團隊多次赴韓國洽談贏得信任，這是對農民肯定，也為台南農產國際化寫下新篇章。

黃偉哲說，台南農產品口感優質，產量豐富，更擁有完善冷鏈物流與嚴謹生產管理，透過合作意向書簽署，可確保農特產品質與供需穩定，也能推動品牌化與永續發展；市府連續2年參加韓國首爾國際食品展，已展現台南農業國際競爭力。

市府發布新聞稿指出，這次簽約是市府推動國際市場策略重要成果，也將持續協助業者開發急速冷凍鮮果、果丁、果泥等多樣化產品，以符合韓國市場對安全與高品質食品需求。

市府表示，台南團隊2024年起連續2年參加韓國首爾國際食品展，去年首度設置「台南物產館」，成功爭取150公噸鮮果訂單逾新台幣1000萬元；今年擴大參展超過50項農漁特產，現場商機近3億元。