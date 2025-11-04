感謝日本去年相挺！台南市議會率團赴日 出席「日台交流高峰會」

邁入第11屆，深化台日地方議會友誼的「日台交流高峰會」今在日本神奈川縣鎌倉市登場，南市議會議長邱莉莉與副議長林志展今年率團出席，以實際行動感謝去年日方400多名友台人士踴躍來台，並持續推動台日地方外交。

台南市議會指出，日台交流高峰會自2015年在石川縣金澤市創辦後，成為台日議會交流的重要平台，去年第10屆由台南市承辦，吸引436名日方貴賓參與，約7成為首次訪台，活動以文化、美食及科技展現府城風采，深獲好評，今年由議長邱莉莉率領多位議員參加鎌倉會議，抵達時受到日方熱烈歡迎，與會人士盛讚台南峰會印象深刻。

台南市議會表示，第11屆高峰會由神奈川縣議會日華親善議員聯盟主辦，總統賴清德則以錄影致詞，影片中也恭賀高市早苗當選日本總理大臣，並強調10年來見證台日友誼不斷深化；駐日代表李逸洋及日本僑界人士也到場見證兩國情誼。

今年高峰會神奈川宣言指出，台灣具全球樞紐地位，呼籲國際正視，並建議台日雙方在AI、再生能源、無人機及低軌衛星等關鍵領域深化合作，打造「民主供應鏈」以強化經濟安全。與會者也共同支持日本政府協助台灣加入CPTPP，促進區域和平與穩定。

此外，台南市議會強調，鎌倉市與台南同為世界歷史都市聯盟成員，兩地以保存古都文化為榮，未來將持續交流深化文化連結。