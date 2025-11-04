快訊

延宕30年斗六鐵道高架化又打回原形 張麗善：中央要讓雲林人等多久

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，會後雲林縣長張麗善也向中央官員表達地方的心聲。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，會後雲林縣長張麗善也向中央官員表達地方的心聲。記者蔡維斌／攝影

延宕長達30年的雲林斗六鐵路高架化，中央預定本月20日進行審查，斗六市公所今天召開地方說明會，吸引大批民眾參加，斗六市長林聖爵當面遞交8千多份連署書，要求加速審查早日動工，縣長張麗善更痛斥去年縣府好不容易完成3項缺失改善報告送審，不料現今中央又提出60多項缺失，等同被「打回原形」要求中央減少政治回歸專業。

斗六市公所針對本月20日中央即將召開的斗六鐵路高架化審查會，今天舉辦「斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會」，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄及交通部、鐵道局、台鐵公司應邀參加。

林聖爵指出，雲林縣政府2017年啟動可行性研究並送交通部審查，2022年初審通過。其後，期間公文往返無數，卻遲遲未能進入實質審查，開發時程一再延誤，期間更接連發生7起平交道事故，4人不幸喪生、1人重傷，引起地方焦慮、不滿，他短短一個月就完成8千份連署，可見地方對鐵道高架化的迫切心情。

林市長當面遞交連署書並揚言若中央再不摒棄政治，尊重專業早日完成審查，地方不排除發動北上抗議。

立委張嘉郡、許宇甄等人指出，嘉義民雄人口數或經濟效益遠不如斗六，但民雄已動工，斗六案的審查卻頻頻卡關，尤其中央要求的鐵道曲率和坡度等問題，縣府都逐一克服並提出改善報告，但審查依舊停滯不前，道理何在？令人不得不懷疑是政治考量。

雲林縣長張麗善也指出，斗六鐵路高架化雖只短短約6.5公里卻已延宕30年之久，好不容易於去年把諸多問題，包括7個平交通、3座陸橋、2處地下道與49戶遷移取得用地等事項，透過中央地方協商，逐一解決歸納成3大問題，即是曲率、坡度、內環陸橋拆除等問題，縣府也於去年6月提交審查報告書給中央。

她說，沒想到一年多下來，問題反而更多，中央又提出60多個問題，使整個案又回到原點，該案不僅拖了30多年，將來即便審通過，環評等開工前作業，少說也得再10年，且預算已從原本100多億增至現今220億元，地方自籌款也從原本27億元增至32億元，拖逾久會愈困難，中央到底要讓雲林人等多久。

交通部鐵路工程科長黎俊彬等人則指出，高架化牽涉跨部會業務，尤其鐵道高架工程關係到未來安全，尤其斗六係屬高架化第4代，在安全與規畫一定要比過去好，所以每道相關的安全與技術審查細節，都要臻於完善，中央會加快腳步進行。

斗六鐵路高架化延宕30年，斗六市長林聖爵當場高舉8千多份連署書，表達斗六市民迫切的期待，當面遞交給中央官員請加速審查早日動工。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，斗六市長林聖爵當場高舉8千多份連署書，表達斗六市民迫切的期待，當面遞交給中央官員請加速審查早日動工。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，吸引大批民眾參加，並表達加速審查早日動工的期待。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，吸引大批民眾參加，並表達加速審查早日動工的期待。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，中央也說明審查的程序和原因。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，中央也說明審查的程序和原因。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，吸引大批民眾參加，並表達加速審查早日動工的期待。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，今天斗六市公所舉辦說明會，吸引大批民眾參加，並表達加速審查早日動工的期待。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，斗六市長林聖爵當場遞交8千多份連署書，表達斗六市民迫切的期待，請中央加速審查早日動工。記者蔡維斌／攝影
斗六鐵路高架化延宕30年，斗六市長林聖爵當場遞交8千多份連署書，表達斗六市民迫切的期待，請中央加速審查早日動工。記者蔡維斌／攝影

