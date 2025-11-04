丹娜絲颱風災後…如何振興台南觀光？黃偉哲：必要時將動用市有預算

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
丹娜絲颱風不僅對台南溪北居民帶來嚴重災情，同時也重創當地觀光產業，如今災區雖已逐漸復原，但災後觀光迄今仍受到影響，市議員李宗翰今質詢時，以日本災後觀光復興舉例，要求市府積極研擬旅遊振興方案。圖／南市議會提供
丹娜絲颱風不僅對台南溪北居民帶來嚴重災情，同時也重創當地觀光產業，如今災區雖已逐漸復原，但災後觀光迄今仍受到影響，市議員李宗翰今質詢時，以日本災後觀光復興舉例，要求市府積極研擬旅遊振興方案，並納入地方意見共同討論。

市長黃偉哲回應，市府將全力支持受災地區觀光重建，若中央補助經費不足，將視情況動用市有預算協助業者復原，讓地方觀光動能盡快回到正軌。

李宗翰表示，溪北地區今年7、8月受颱風及豪大雨影響，許多觀光景點設施因而受損，當地停電長達1周，部分道路中斷，影響居民生活與觀光產業運作，如今災區逐漸復原，但觀光遊客人潮仍待復甦，尤其，東山、白河部分地區因環境保護關係，商業行為發展有其限制，要求觀旅局、農業局相關單位應積極協助。

李宗翰也以日本高田市舉例，在311大地震後，對當地造就不同的景觀，日本政府事後對於把「喪事喜辦」，相當有一套，且地震後部分災區轉變成觀光景點，吸引不少遊客願意前往，這是台南應該借鑑的地方。

對此，觀旅局長林國華表示，東山、白河等溪北地區觀光客以自由行居多，以大數據來看，今年1至9月觀光人潮相較去年成長52%，住宿率成長1.3%，不過部分地區確實需突破觀光限制，將在年底前舉辦說明會，邀集潛在業者共同研議可行方式，以促進觀光投資與地方發展。

觀旅局也強調，災後積極向觀光署爭取各項振興及補助經費，並同步推動多元觀光活動與旅遊方案，其中，振興觀光旅宿業吸引自由行旅客方案已獲核定經費543萬元，將協助業者行銷推廣，並藉由多元宣傳方式吸引遊客走入災後地區，破除「災區危險、難以前往」的印象。

災後 丹娜絲颱風 觀光 台南 黃偉哲

