快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

嘉義觀光神旅行 台澎金馬媽祖12月乘林鐵上阿里山

中央社／ 嘉義縣4日電

新港奉天宮與阿管處合作12月19日至22日舉辦「阿里山神旅行抵嘉」活動，來自「台、澎、金、馬」媽祖神像將首乘林鐵上阿里山，同時舉辦六大主題活動，為嘉義觀光開啟新篇章。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天在新港奉天宮舉行記者會，宣傳「阿里山神旅行抵嘉」活動，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委王育敏皆出席，邀請民眾一同與媽祖遊嘉義。

阿管處長黃怡平致詞表示，此次活動不僅是宗教信仰盛典，更是一次觀光產業振興重要契機，藉由媽祖庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。

阿管處指出，活動邀請「台、澎、金、馬」媽祖神像首次搭乘林鐵栩悅號登上阿里山，走訪嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排了六大主題活動，全面呈現阿里山自然美景、在地文化與信仰傳承。

阿管處表示，六大主題活動包括「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」及「山城老街．竹語寄福」，邀請民眾12月19日至22日一同參與這場「神之旅」。

此外，未來將在阿里山easy go電商平台上架「媽祖走過的遊程」，並推出一系列專屬觀光行程，讓遊客能更便捷了解媽祖祈福路徑及阿里山特色景點，輕鬆體驗阿里山。

阿里山 媽祖 嘉義

延伸閱讀

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

兩岸鬥茶爭霸 阿里山茶農二代奪回茶王寶座 成績揭曉還誤為詐騙

阿里山鄒族3文化專書 榮獲文化部推薦讀物

男子疑闖軌道「雙車撞擊」慘死 嘉義南靖段台鐵事故釀大誤點

相關新聞

延宕30年斗六鐵道高架化又打回原形 張麗善：中央要讓雲林人等多久

延宕長達30年的雲林縣斗六市鐵路高架化，中央預定本月20日進行審查，斗六市公所今天召開地方說明會，吸引大批民眾參加，斗六...

感謝日本去年相挺！台南市議會率團赴日 出席「日台交流高峰會」

邁入第11屆，深化台日地方議會友誼的「日台交流高峰會」今在日本神奈川縣鎌倉市登場，南市議會議長邱莉莉與副議長林志展今年率...

雲林口湖光電案場屢屢發生陳抗 今再傳工程受阻雙方將再協議

雲林縣口湖鄉謝厝村一處施工中的光電案場今天遭當地村民阻撓工程，使工程被迫停擺，村民指控業者未依協商種樹遮光及改善排水，案...

嘉義縣公共債務降至44.2億 人均負債9300元創新低

嘉義縣近年轉變為農工科技大縣，強化科技產業布局，台積電進駐嘉義科學園區，縣長翁章梁今在議會施政報告說，2025年至203...

行政執行署台南分署雙11拍賣會 VIOS只要1元起標

行政執行署台南分署將於11月11日上午舉辦五打七安聯合拍賣會，共計拍賣多達13部汽車及2部機車，包括2018年國瑞VIO...

雲林藝文奧斯卡頒獎 99位得獎大師、作家光耀全場

有雲林奧斯卡美譽也是規模最大的第21屆文化藝術獎頒獎，除7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎，10類藝文競賽的文學獎、表演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。