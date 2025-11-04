嘉義觀光神旅行 台澎金馬媽祖12月乘林鐵上阿里山

新港奉天宮與阿管處合作12月19日至22日舉辦「阿里山神旅行抵嘉」活動，來自「台、澎、金、馬」媽祖神像將首乘林鐵上阿里山，同時舉辦六大主題活動，為嘉義觀光開啟新篇章。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天在新港奉天宮舉行記者會，宣傳「阿里山神旅行抵嘉」活動，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委王育敏皆出席，邀請民眾一同與媽祖遊嘉義。

阿管處長黃怡平致詞表示，此次活動不僅是宗教信仰盛典，更是一次觀光產業振興重要契機，藉由媽祖庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。

阿管處指出，活動邀請「台、澎、金、馬」媽祖神像首次搭乘林鐵栩悅號登上阿里山，走訪嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排了六大主題活動，全面呈現阿里山自然美景、在地文化與信仰傳承。

阿管處表示，六大主題活動包括「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」及「山城老街．竹語寄福」，邀請民眾12月19日至22日一同參與這場「神之旅」。

此外，未來將在阿里山easy go電商平台上架「媽祖走過的遊程」，並推出一系列專屬觀光行程，讓遊客能更便捷了解媽祖祈福路徑及阿里山特色景點，輕鬆體驗阿里山。