台南胡麻季周六善化起跑 千份麻油麵羹邀民共享「幸胡之味」

台南為全台胡麻最大產區，適逢胡麻產季即將來臨，南市府每年舉辦胡麻季農業產業文化活動，今年以「幸胡之味」為主軸，8日起從善化起跑，市長黃偉哲今出席宣傳記者會，邀請民眾把握機會，選購優質又優惠的國產胡麻產品，以行動支持在地產業發展。

黃偉哲說，各地農會長期以來開發多元化產品，從傳統芝麻包到今年的芝麻燒賣，一直推陳出新，積極研發新產品，讓更多人喜愛產品，且台灣也有自外國進口的胡麻，然而消費者仍青睞在地胡麻的口感及風味。

農業局長李芳林表示，台南今年胡麻種植面積約1215公頃，占全台約68%，以佳里、安定、善化及西港等地為主要產區，同時長期推動胡麻契作及加工，從產地到餐桌；今年胡麻季8日從善化起跑，15日在佳里體育公園、西港區農會則是15、16日連續2天，22日由安定壓軸，各場活動皆有各區獨特的胡麻產品展售及優惠。

其中，善化農會今年推出購買善化區農會胡麻產品滿1000元即可獲得100元園遊券1張，活動期間免費提供1500份土魠魚海鮮麻油麵羹，讓民眾品嘗美食，另規畫胡麻榨油、芝麻醬、棉花糖等DIY體驗、農特產品展售市集等。