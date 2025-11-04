快訊

雲林口湖光電案場屢屢發生陳抗 今再傳工程受阻雙方將再協議

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林口湖鄉謝厝村一處施工中的光電案場今天遭當地村民阻撓工程，使工程被迫停擺，村民指控業者未依協商種樹遮光及改善排水，案場業者無奈認為施工中不便種樹，他們是合法施工，今天下午將由縣府、鄉公所和業者、村民再協商。

雲林縣口湖鄉謝厝村一處停養的養鰻魚塭，最近施工進行太陽光電工程，今天卻遭30多名村民以車輛阻擋施工，雙方一度對峙，警方也到場戒護，並未發生衝突。

謝厝村村長謝依芩多位村民表示，口湖地勢低窪，遇雨積水，村內有多處光電場積水，每次風雨過後，業者都不聞不問，水一積就好幾天甚至半月都不消退，嚴重影響環境，他們要求做好排水、隔離帶植樹等措施才能施工。

村民說，除了排水問題，為減少光電板反射帶來光害，先前村民與業者曾協商，雙方並達成做好排水及種樹隔離光害，但後來業者態度改變，未依承諾改善就開工「唬弄」村民，他們要求業者不能空口無憑，要立據承諾。

由於該案場係合法申請，對於村民的疑慮，也認為工程施作中不便種樹。但村民擔心業者說話不算話。縣府則指出，該案場為屋頂型魚電共生案場，業者在2021取得農業容許，2022年底口湖鄉公所核發建照，針對村民質疑希望業者能跟居民做好溝通，取得共識後再進場施工。

因此口湖鄉公所將於今天下午邀集縣府和雙方進行協商，鄉長李龍飛表示將依法處理但也會尊重地方意見，期待雙方能達成協議。

口湖鄉

