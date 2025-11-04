雲林口湖光電案場屢屢發生陳抗 今再傳工程受阻雙方將再協議

雲林縣口湖鄉謝厝村一處施工中的光電案場今天遭當地村民阻撓工程，使工程被迫停擺，村民指控業者未依協商種樹遮光及改善排水，案場業者無奈認為施工中不便種樹，他們是合法施工，今天下午將由縣府、鄉公所和業者、村民再協商。

雲林縣口湖鄉謝厝村一處停養的養鰻魚塭，最近施工進行太陽光電工程，今天卻遭30多名村民以車輛阻擋施工，雙方一度對峙，警方也到場戒護，並未發生衝突。

謝厝村村長謝依芩多位村民表示，口湖地勢低窪，遇雨積水，村內有多處光電場積水，每次風雨過後，業者都不聞不問，水一積就好幾天甚至半月都不消退，嚴重影響環境，他們要求做好排水、隔離帶植樹等措施才能施工。

村民說，除了排水問題，為減少光電板反射帶來光害，先前村民與業者曾協商，雙方並達成做好排水及種樹隔離光害，但後來業者態度改變，未依承諾改善就開工「唬弄」村民，他們要求業者不能空口無憑，要立據承諾。

由於該案場係合法申請，對於村民的疑慮，也認為工程施作中不便種樹。但村民擔心業者說話不算話。縣府則指出，該案場為屋頂型魚電共生案場，業者在2021取得農業容許，2022年底口湖鄉公所核發建照，針對村民質疑希望業者能跟居民做好溝通，取得共識後再進場施工。