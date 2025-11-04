翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

嘉義縣長翁章梁今天說，嘉義科學園區預計2026年底完成基礎設施，2期園區90公頃擴建案中央政府已核定，台積電嘉義先進封裝廠預計11月裝機，2028年量產，嘉義邁入黃金10年。

翁章梁在嘉義縣議會施政報告表示，以「高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展」為核心，創造經濟效益，2025年到2035年是黃金10年，從台灣積體電路製造股份有限公司進駐到無人機聚落成形，嘉義縣政府會積極率全縣邁向農工科技大縣。

他說，嘉科2期園區擴建案已獲核定，正辦理開發環境影響評估程序。為配合半導體供應鏈需求，縣府同步推動馬稠後產業園區後期45公頃土地開發，提供材料與設備廠商進駐空間，7月在新竹、台中市等辦3場招商說明會。

此外，翁章梁表示，嘉義縣各產業園區招商成果亮眼，水上園區第1區6.02公頃土地（8筆）全數申租完畢；中埔園區第1區17.83公頃土地（52筆）申租率85%，全區公共設施預計2027年完成。

他說，以「築巢引鳳」策略推動無人機產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯聚近50家產官學研單位，揭牌後已接待32組國家訪團，與多家國際企業及檢測機構簽合作備忘錄，縣府提案的「亞創一、二館空間改造計畫」獲行政院支持，納入「無人機產業發展統籌型計畫」，預計2026年啟動。

翁章梁表示，「民雄航太園區」東側棚廠與研宿大樓將在今年完工，預計2026年3月底啟用；西側園區獲行政院投資68.59億元，超過70家廠商表達進駐意願，正進行開發前置作業。

他說，2026年嘉義縣將有台灣燈會與全國中等學校運動會，縣府以傳統燈藝結合現代科技，展現嘉義文化底蘊與創新能量，期望活動帶動地方經濟、提振業者信心。縣府各局處正全力籌備，協力產業、商圈及旅宿業者擴大觀光效益，期望向世界行銷嘉義，讓更多人看見嘉義蛻變。