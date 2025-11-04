聽新聞
行政執行署台南分署雙11拍賣會 VIOS只要1元起標
行政執行署台南分署將於11月11日上午舉辦五打七安聯合拍賣會，共計拍賣多達13部汽車及2部機車，包括2018年國瑞VIOS、2017年與2015年國瑞ALTIS各1輛，其他還有機車、貨車、液晶顯示器等共多樣物件，有意參與的民眾可登記領取號碼牌，若無號碼牌則無法參加。
台南分署指出，五打七安聯合拍賣會於11月11日上午11時登場，分署將在台南市中西區忠義路1段125巷12號二樓拍賣室舉辦，動產拍賣物品有2018年國瑞 VIOS、2017年與2015年國瑞ALTIS各1輛、國瑞汽車、三陽汽車、中華汽車、日產貨車、山葉機車、三陽機車等汽機車。
其他物件包括傳統銑床機、19吋與40吋顯示器、瓦斯加熱爐、寵物門、貓屋、不銹鋼分具組、不鏽鋼鴛鴦鍋及陽信商業銀行股份206股、華泰商業銀行股份375股等歡迎民眾競標；有意參與的民眾可自當天上午10時起開始登記，11時起正式競價拍賣。
分署指出，本次共計拍賣多達13部汽車及2部機車，較吸睛的物件有2018年國瑞VIOS、1496CC、1元起標，該車輛滯欠牌照稅13059元、燃料費2786元、罰鍰105019元，合計金額12萬864元，本次為第一次拍賣，歡迎有興趣的買家前來應買。
分署提醒，有意參與競價拍賣的民眾，於應買前可詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌；如未登記領取號碼牌，不能參與本次競價拍賣。
分署表示，五打七安聯合拍賣會是行政執行機關再次以實際行動落實「五打七安」：打擊「黑、金、槍、毒、詐」，守護「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」；民眾參與拍賣，除能撿到好物，也等同支持政府依法執行與社會正義。
