快訊

謝侑芯猝死異鄉變謀殺 馬來西亞警方揭扣查黃明志原因

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣公共債務降至44.2億 人均負債9300元創新低

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天出席議會定期會施政報告，說明2025年至2035年將是嘉義縣黃金10年。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣長翁章梁今天出席議會定期會施政報告，說明2025年至2035年將是嘉義縣黃金10年。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣近年轉變為農工科技大縣，強化科技產業布局，台積電進駐嘉義科學園區，縣長翁章梁今在議會施政報告說，2025年至2035年將是嘉義縣「黃金10年」，推動科技產業、智慧農業及無人機基地，也持續清償公共債務，目前下降至44.2億元，創下20年來最低紀錄。

翁章梁說，明年底將完成嘉義科學園區基礎建設，台積電先進封裝廠本月裝機，2028年開始量產；嘉科二期89.58公頃擴建計畫已獲中央核定，刻正辦理開發計畫及環境影響評估；另也在馬稠後產業園區開發45公頃作為半導體材料及設備廠商進駐空間，7月啟動招商。

翁章梁也說，嘉縣推動無人機產業聚落，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯集近50家產官學單位，亞創二館計畫獲行政院支持，納入產業發展統籌型計畫明年啟動。民雄航太園區東側棚廠接近完成，研宿大樓年底完工，明年3月可完工啟用，西側園區正辦理環境評估。

翁章梁說，穩健財政是實踐黃金10年的理想基石，堅守財政紀律，持續清償債務，公共債務截至今年9月下降至44.2億元，人均負債9300元，是近20年最低，因財政劃分法修法，明年有財政不穩定現象，將秉持量入為出原則，開拓多元收入，落實經濟韌性及永續發展。

嘉義 翁章梁 財政

延伸閱讀

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

翁章梁參加運動醫學研討會 預告台灣燈會辦Team Taiwan職棒大遊行

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

翁章梁蟬聯天下標竿縣市首長獎 施政滿意度全國最高

相關新聞

行政執行署台南分署雙11拍賣會 VIOS只要1元起標

行政執行署台南分署將於11月11日上午舉辦五打七安聯合拍賣會，共計拍賣多達13部汽車及2部機車，包括2018年國瑞VIO...

嘉義縣公共債務降至44.2億 人均負債9300元創新低

嘉義縣近年轉變為農工科技大縣，強化科技產業布局，台積電進駐嘉義科學園區，縣長翁章梁今在議會施政報告說，2025年至203...

雲林藝文奧斯卡頒獎 99位得獎大師、作家光耀全場

有雲林奧斯卡美譽也是規模最大的第21屆文化藝術獎頒獎，除7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎，10類藝文競賽的文學獎、表演...

滿倉公仔換現金！ 嘉義分署雙十一開賣助還罰鍰

為貫徹行政院「五打七安」政策，行政執行署嘉義分署首次以「滿倉玩具、公仔拍賣」方式協助義務人抵繳交通罰鍰。將於11月11日...

台南和順工業區 商家地目不符挨罰惹議

台南安南區和順工業區為民間自行開發工業區，區內廠商林立也吸引不少小吃、手搖飲等商家進駐，然而議員邱昭勝昨質詢說，市府一手...

拚選南市長 陳以信再拋政見：安平打造摩天輪

2026台南市長選舉，藍、綠各有黨內競爭，國民黨還未決定台南提名作業是否辦初選，前立委陳以信陸續發布政見，昨宣布當選要規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。