嘉義縣公共債務降至44.2億 人均負債9300元創新低

嘉義縣近年轉變為農工科技大縣，強化科技產業布局，台積電進駐嘉義科學園區，縣長翁章梁今在議會施政報告說，2025年至2035年將是嘉義縣「黃金10年」，推動科技產業、智慧農業及無人機基地，也持續清償公共債務，目前下降至44.2億元，創下20年來最低紀錄。

翁章梁說，明年底將完成嘉義科學園區基礎建設，台積電先進封裝廠本月裝機，2028年開始量產；嘉科二期89.58公頃擴建計畫已獲中央核定，刻正辦理開發計畫及環境影響評估；另也在馬稠後產業園區開發45公頃作為半導體材料及設備廠商進駐空間，7月啟動招商。

翁章梁也說，嘉縣推動無人機產業聚落，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯集近50家產官學單位，亞創二館計畫獲行政院支持，納入產業發展統籌型計畫明年啟動。民雄航太園區東側棚廠接近完成，研宿大樓年底完工，明年3月可完工啟用，西側園區正辦理環境評估。

翁章梁說，穩健財政是實踐黃金10年的理想基石，堅守財政紀律，持續清償債務，公共債務截至今年9月下降至44.2億元，人均負債9300元，是近20年最低，因財政劃分法修法，明年有財政不穩定現象，將秉持量入為出原則，開拓多元收入，落實經濟韌性及永續發展。