雲林濫用119報案達25% 消防局：專線請留給需要的人
雲林縣消防局統計今年1至10月受理報案通話中，無效電話占25%以上，包括惡作劇、無聲來電或兒童嬉鬧等情形，影響緊急救援效率，呼籲民眾讓119專線留給真正需要的人。
雲林縣消防局今天發布新聞稿指出，今年1至10月共接獲6萬3564通報案電話，其中1萬6138通屬無效通話、占25.39%，無效電話中72.66%為惡意騷擾或無故撥打。
依據「消防法」規定，任何人不得無故撥打報案專線或謊報災情，違者可處新台幣1萬元至5萬元罰鍰；雖然雲林縣目前尚無裁罰案例，但消防局強調，濫用報案電話並非無害玩笑，而是可能危及他人生命的行為。
為提升報案效率，消防局建議民眾優先使用市內電話報案，可自動顯示地址，加速派遣與定位；若使用行動電話報案，僅能顯示基地台訊號，接線人員須額外詢問地點，將延長處理時間，建議下載「119報案APP」（消防防災e點通），透過GPS可精準傳送位置資訊。
雲林縣消防局呼籲，民眾共同維護119報案專線功能，讓每通來電都是真正的求助，不被無效訊息占用，以守護每一次寶貴救援黃金時間。
