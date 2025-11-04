快訊

雲林藝文奧斯卡頒獎 99位得獎大師、作家光耀全場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
有雲林奧斯卡美譽的第21屆文化藝術獎頒獎，共有99位藝師、作家、音樂家、攝影及無蹈表演創作者榮獲貢獻獎及文化藝術獎。記者蔡維斌／攝影
有雲林奧斯卡美譽的第21屆文化藝術獎頒獎，共有99位藝師、作家、音樂家、攝影及無蹈表演創作者榮獲貢獻獎及文化藝術獎。記者蔡維斌／攝影

雲林奧斯卡美譽也是規模最大的第21屆文化藝術獎頒獎，除7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎，10類藝文競賽的文學獎、表演藝術獎、美術獎等共92人得獎，得獎人走紅毯入場，接受最高榮譽的頒獎，場面盛大隆重，展現雲林深厚的文化底蘊。

雲林藝文最高榮譽的貢獻獎，今年得獎者新興閣掌中劇團長鍾任樑、霹靂國際多媒體戲劇顧問黃逢時、北港樂團長陳哲正、旭陽民俗車鼓劇團長吳現山、台灣文學創作者曾美滿、雲林「白鶴獅陣」保存者黃厚銘及傳統木作工藝大師劉鴻林等7人。

鍾任樑不僅延續家族劇團的經典風格，更積極投入現代劇場與校園推廣。黃逢時是黃雄布袋戲「史艷文」的編劇與監製要角，更協助霹靂布袋戲製作與發展。音樂家陳哲正擔任北港樂團長，積極推動樂團音樂創作及展演貢獻良多。吳現山致力傳承月琴說唱技藝，推廣「車鼓陣」民俗藝術，獲文化部認定為傑出人才。

黃厚銘自幼師承父親黃清塗「老塗師」的白鶴獅製作技術，2023年登錄為雲林「白鶴獅製作技術保存者」，身任北港白鶴獅陣團長，積極推廣教育與傳承。劉鴻林係文化部認證的大、小木作傳統修復匠師，精通日式與漢式大木，曾主持南港天后宮、三條崙海清宮等大木建築。本土文學家曾美滿，曾獲台灣文學獎台語新詩創作金典獎、雲林新詩首獎等多項殊榮。

縣長張麗善指出，7位大師級藝師、作家，一生奉獻傳承並發揚雲林地在文化，為全民所敬仰，今天以貢獻獎見證他們在文化的巨大貢獻與卓越表現，意義深遠。

除了貢獻獎，文觀處長陳璧君說，雲林從廟口文化到文學藝術都有傑出的創作者，文化藝術獎透過全國性徵件，結合在地文化主題增加雲林能見度，不只讓大家看到得獎者的榮光，更重要的是透過藝術、文化、音樂的展現，讓大家對雲林有更大的自信心。

今年文學獎新詩類首獎得主林明宏為南投人，作品《角落裡，發酵的雲林》。散文類首獎李楠崇作品為《蒜味人生》。表演藝術獎音樂類首獎太日樂集，作品為幻想九歌第一樂章「東皇太一」，是《屈賦》中最隆重、莊肅的一篇。

舞蹈類首獎許瑜真、徐瑋彤，作品《擁抱》。美術獎水墨類首獎李玉婕作品《莫待無花空折枝》；書法類首獎紀冠地，作品《錄丁寶濂笨港進香詞二首》；西畫類首獎許文昌，作品《華麗之殤》；工藝類首獎高利淳，作品《放空的訊息II》；攝影類首獎邱雅歆，作品《雲端上的北港媽》。

美術獎各類前3名及優選作品將於斗六展覽館、北港文化中心展出，歡迎前往欣賞。

有雲林奧斯卡美譽的第21屆文化藝術獎頒獎，7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎。記者蔡維斌／攝影
有雲林奧斯卡美譽的第21屆文化藝術獎頒獎，7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎。記者蔡維斌／攝影
有雲林奧斯卡美譽的第21屆文化藝術獎頒獎，7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎。記者蔡維斌／攝影
有雲林奧斯卡美譽的第21屆文化藝術獎頒獎，7位大師級資深藝師、作家榮獲貢獻獎。記者蔡維斌／攝影

