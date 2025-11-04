快訊

滿倉公仔換現金！ 嘉義分署雙十一開賣助還罰鍰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
執行人員發現義務人商行倉庫內存放著大量玩偶及公仔，經評估仍具有財產價值。記者李宗祐／翻攝
為貫徹行政院「五打七安」政策，行政執行署嘉義分署首次以「滿倉玩具、公仔拍賣」方式協助義務人抵繳交通罰鍰。將於11月11日（周一）上午10時，在分署大廳舉行查封物變賣會，現場將公開拍賣多款熱門動漫及遊戲公仔，包括《鬼滅之刃》、《寶可夢》、《魔物獵人》、《咒術迴戰》、《海賊王》等知名動漫系列琳瑯滿目，預料將吸引眾多公仔迷前來競標。

嘉義分署指出，這批查封物屬於一名駕照遭註銷卻仍多次無照駕駛上路的曾姓男子所有。曾男因多次違規上路，危及用路人安全，依道路交通管理處罰條例累積罰鍰約6萬元，經移送強制執行後，分署調查發現他經營的商行雖倒閉，倉庫內卻滿倉滿谷公仔與玩具，遂依法查封並辦理變賣。

嘉義分署表示，此案象徵行政執行署落實「道安」政策的具體作為，不讓蓄意違法、長期欠繳罰鍰者逍遙法外，同時以「創新拍賣」方式，讓具有收藏價值的財產轉化為清償金額，兼顧執行效率與社會教育意義。

分署表示，這場「滿倉公仔變賣會」不僅讓民眾能以低於市價購入心儀收藏，更是推動「五打七安」的實際行動：打擊「黑、金、槍、毒、詐」，守護「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」。民眾參與拍賣，除能撿到好物，也等同支持政府依法執行與社會正義。

嘉義分署歡迎社會各界踴躍參與11月11日變賣會，親身見證「公仔抵罰」。如欲查詢雲嘉地區拍賣及變賣最新資訊，可至嘉義分署官網、Facebook粉絲專頁查詢，或電洽（05）271-1133，將有專人提供服務。

執行人員發現義務人商行倉庫內存放著大量玩偶及公仔，經評估仍具有財產價值。記者李宗祐／翻攝
嘉義分署執行人員調查財產狀況，發現曾男的商行倉庫內存放著大量玩偶及公仔，經評估仍具有財產價值。記者李宗祐／翻攝
嘉義分署執行人員調查財產狀況，發現曾男已年逾花甲，個人所經營的獨資商行則處於倒閉狀態。記者李宗祐／翻攝
