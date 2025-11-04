拚選南市長 陳以信再拋政見：安平打造摩天輪

2026台南市長選舉，藍、綠各有黨內競爭，國民黨還未決定台南提名作業是否辦初選，前立委陳以信陸續發布政見，昨宣布當選要規畫在安平商港打造「台南摩天輪」，引起討論。對此，立委謝龍介說樂見促進城市發展的主張，自己也會逐步提出政見。

陳以信公布第6項市長政見「港市合作打造台南摩天輪」，陳提到，未來若由市府與港務公司以公私協力模式合作興建摩天輪，能活化港區閒置土地、創造投資與業機會，更將形成港區觀光廊帶；他也說，台南摩天輪可望重塑天際線，猶如英國倫敦眼，且夜間點燈，為台南夜經濟注入新活力。

摩天輪引起不少人聯想到韓國瑜競選高雄市長時提出的愛情摩天輪，有網友留言質疑說「安平有空軍航線」，陳以信也回應「大直美麗華還在松山機場旁邊呢」。有黨內支持者說，希望陳、謝兩人能團結。

身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介，昨獲黨主席鄭麗文宣布留任，對於陳以信接連發布多項政見，謝龍介說，尊重並樂見所有可能增進台南市民福祉，促進城市發展的主張。謝也說，「會根據自己的規畫步調逐步提出政見，敬請期待」。

綠營方面，立委陳亭妃昨公布體育人才政策藍圖，允諾未來加強體育選手分級訓練等；立委林俊憲上周起在台南一連辦3場「懷舊音樂暨反詐騙宣導」，表示會結合警方、社區、學校與地方團體等建立全面防詐網絡。