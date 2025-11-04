台南和順工業區 商家地目不符挨罰惹議

台南安南區和順工業區為民間自行開發工業區，區內廠商林立也吸引不少小吃、手搖飲等商家進駐，然而議員邱昭勝昨質詢說，市府一手發執照、另一手卻以「地目不符」開罰單，店家近期紛紛收到罰單，叫苦連天；邱遞交商家陳情書給市長黃偉哲，盼協助解決。

南市都發局長林榮川回應，中央因擔憂商家占據工業區面積太多，2015年公告工業區用地不得有商業行為，公告前已成立商家則未納入規範，會再向中央反映可否修正相關規範。

和順工業區約560多家廠商，進駐的大多是傳統產業，原本都是各業者自行規畫開發，2007年多家廠商代表成立廠商協進會，爭取區內的公共建設建置、改善。

南市議員邱昭勝質詢說，和順工業區公告不能從事商業行為，不過商店營業許久，近期接獲許多陳情指出頻遭市府以地目不符開罰單，然而若地目不符，當初為何會發營業執照？導致店家現在收到每張6萬元起跳罰單、且還連續罰。邱昭勝也代表商家將陳情書遞交給市長黃偉哲，要求市府應協助解決，也給商家一線生機。

對此，經發局表示，執照核發會聯合都發局與水利局，經審查地目、營業項目後才發照，中央2015年公告工業區不得有商業行為，但公告前商家未納入規範，因此可繼續營業，會將問題反映中央，爭取公告修訂空間。