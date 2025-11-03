快訊

議員再提縣府普發現金 張麗善曝這情況下才可能

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
針對有議員提議縣府普發現金，雲林縣長張麗善（左二）表示，在財政有餘裕的情況下才可能研議。記者陳雅玲／攝影
針對有議員提議縣府普發現金，雲林縣長張麗善（左二）表示，在財政有餘裕的情況下才可能研議。記者陳雅玲／攝影

中央普發現金1萬元將上路，部分縣市也另跟進，雲林縣議會今日總質詢，民進黨團再次建議縣府普發現金，雲林縣長張麗善表示，她執政下雖已還債100億元，但尚有127億元債務，縣府須在財政有餘裕前提下，才能普發現金，但現階段雲林縣沒有條件普發。

民進黨縣議員顏嘉葦質詢表示，先前民進黨團提議縣府普發現金，縣府沒有研議與具體回應，縣議員張維峥也認為，無論是否要給予縣民小確幸，該項提案應進入實質討論。

民進黨團總召蔡孟真表示，她肯定雲林縣長張麗善很會「持家」，不僅為雲林還債100億，也推動多項福利政策，雲林財政已有改善，應將財政成果與民同享，並要縣長承諾在何種情況下願意普發現金，強調普發現金是政治決定。

張麗善表示，須在財政有餘裕情況下才能研議辦理普發現金。雲林縣公共債務從她上任時227億，現已還債100億，尚有127億。

且財劃法三讀通過，雲林縣理應增加預算，實際上中央一般補助款和平衡預算都減少，計畫型補助卻要求地方提高自籌比例從50%至70%不等。去年雲林是財力五級，爭取計畫只需負擔10%，現在要爭取150億，必須拿出70、80億自籌款，財政壓力極大。

張麗善重申，雲林縣還債是為減輕後代子孫壓力，她上任時，雲林縣有將近227億負債，平均每一個縣民要負債3.3萬，好不容易還債100億，但每一個孩子出生仍是要負債1.9萬元。明年她即將卸任，若中央持續藉由財劃法對地方左給右扣，無任何調整，雲林縣要還債有困難，更將無法避免舉債。

雲林 發現金 財政

