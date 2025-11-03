聽新聞
嘉義橋下傳「斷肢」封路搜查 真相曝光眾人直呼「裝肖維」
今天傍晚5點多，嘉義縣阿里山公路台18線18公里處中埔鄉中山路五段一處橋下，傳出民眾驚見「水溝底下有斷肢」的駭人景象。中埔分局三和所員警獲報後火速趕抵，封鎖現場維持單線通車，縣消防局三和分隊立即出動吊臂車，將隊員以吊掛方式垂降至約6公尺深的水溝內查看，時逢上下班車流尖峰，現場一度緊張不安。
消防人員下探後發現，並非人體遺肢，而是一根形狀彎曲、外觀酷似人腿的樹枝。確認並無異狀後，現場立即解除封鎖。
據悉，當時有民眾在橋旁雞肉飯店內用餐，從窗邊往外望見橋下水溝中疑似有「斷肢」，嚇得急忙報案。警、消到場後，圍觀群眾紛紛探頭查看，氣氛一度凝重。直到消防人員拿出現場照片比對證實只是「樹枝」，所有人才鬆了一口氣，不少人笑著直呼「裝肖維，嚇死人！」
警方表示，民眾若發現可疑情況應立即報案，但也提醒夜間視線不佳時應冷靜確認，以免造成虛驚。
