快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義橋下傳「斷肢」封路搜查 真相曝光眾人直呼「裝肖維」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看。記者李宗祐／攝影

今天傍晚5點多，嘉義縣阿里山公路台18線18公里處中埔鄉中山路五段一處橋下，傳出民眾驚見「水溝底下有斷肢」的駭人景象。中埔分局三和所員警獲報後火速趕抵，封鎖現場維持單線通車，縣消防局三和分隊立即出動吊臂車，將隊員以吊掛方式垂降至約6公尺深的水溝內查看，時逢上下班車流尖峰，現場一度緊張不安。

消防人員下探後發現，並非人體遺肢，而是一根形狀彎曲、外觀酷似人腿的樹枝。確認並無異狀後，現場立即解除封鎖。

據悉，當時有民眾在橋旁雞肉飯店內用餐，從窗邊往外望見橋下水溝中疑似有「斷肢」，嚇得急忙報案。警、消到場後，圍觀群眾紛紛探頭查看，氣氛一度凝重。直到消防人員拿出現場照片比對證實只是「樹枝」，所有人才鬆了一口氣，不少人笑著直呼「裝肖維，嚇死人！」

警方表示，民眾若發現可疑情況應立即報案，但也提醒夜間視線不佳時應冷靜確認，以免造成虛驚。

嘉義縣警方獲報後火速趕抵，封鎖現場維持單線通車，縣消防局也出動吊臂車，時逢上下班車流尖峰，現場一度緊張不安。記者李宗祐／攝影
嘉義縣警方獲報後火速趕抵，封鎖現場維持單線通車，縣消防局也出動吊臂車，時逢上下班車流尖峰，現場一度緊張不安。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看。記者李宗祐／攝影
嘉義縣警方獲報後，封鎖現場維持單線通車，縣消防局也出動吊臂車，時逢上下班車流尖峰，現場一度緊張不安。記者李宗祐／攝影
嘉義縣警方獲報後，封鎖現場維持單線通車，縣消防局也出動吊臂車，時逢上下班車流尖峰，現場一度緊張不安。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看，拍下橋下水溝裡的樹枝佐證虛驚一場。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防員利用吊臂車下探橋下水溝查看，拍下橋下水溝裡的樹枝佐證虛驚一場。記者李宗祐／攝影

樹枝 消防人員 阿里山

延伸閱讀

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

警報聲驚醒整個社區！嘉義醉男砸車、脫衣、撒野全上演

偽造57張支票！ 嘉義媳婦掏空鐵工廠千萬判4年2月

蒲添生運動雕塑進駐嘉義 10座巨型銅像樹立北香湖公園

相關新聞

嘉義橋下傳「斷肢」封路搜查 真相曝光眾人直呼「裝肖維」

今天傍晚5點多，嘉義縣阿里山公路台18線18公里處中埔鄉中山路五段一處橋下，傳出民眾驚見「水溝底下有斷肢」的駭人景象。中...

黃偉哲會晤波蘭駐台代表 盼加強城市間合作交流

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski）今天到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，雙方共同期盼加...

首廟天壇「走一段平安路」健行圓滿完成 摸彩獲獎這時間截止領取

台灣首廟天壇前年起舉辦府城歷史健行，深獲熱烈迴響與喜愛，今年將活動核心轉為祈福，以「走一段平安路，許一世幸福願」為主題，...

上千泳者挑戰虎頭埤！2025「水與綠」泳渡活動展現運動與生態魅力

「2025虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」2日熱鬧登場，吸引全國上千名泳者齊聚挑戰，在湖面上劃出壯觀的泳渡長龍。台南市長黃偉哲與貴現場賓共同鳴笛，為活動正式拉開序幕。黃偉哲市長表示，虎頭埤環境優美且具歷史意

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義「總動園」派對開唱　打造最幽默的親子城市地景

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

嘉義縣政府自2019年起迄今已投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，涵蓋市場、公園、觀光景點及交通節點等多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。