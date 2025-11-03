台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰
近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。
台南市政府衛生局今天公布稽查結果指出，昨天稽查時未查獲業者於地面切肉，但業者坦承當事員工手扭傷無法提重物，故於地面切肉，平時會於調理檯面上切肉。衛生局當場予以告誡，責令業者確實遵守食品衛生相關規定，倘若再有類似情事發生，將依法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局指出，雖未查獲業者於地面切肉，但將針對此案進行後續監督稽查，並不定期加強抽查，以確保業者持續遵守相關衛生規範。
衛生局指出，稽查時另外針對店家作業環境及人員管理等項目進行查核，發現部分未符合食品良好衛生規範，缺失包括冰箱食材未包覆及保持清潔、食材未離地放置、廢棄物未移除或專區存放、作業場所機具未保持清潔、食品從業人員未出具體檢報告，已責令業者限期改正，並擇日複查。
