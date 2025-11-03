快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰

中央社／ 台南3日電

近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。

台南市政府衛生局今天公布稽查結果指出，昨天稽查時未查獲業者於地面切肉，但業者坦承當事員工手扭傷無法提重物，故於地面切肉，平時會於調理檯面上切肉。衛生局當場予以告誡，責令業者確實遵守食品衛生相關規定，倘若再有類似情事發生，將依法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，雖未查獲業者於地面切肉，但將針對此案進行後續監督稽查，並不定期加強抽查，以確保業者持續遵守相關衛生規範。

衛生局指出，稽查時另外針對店家作業環境及人員管理等項目進行查核，發現部分未符合食品良好衛生規範，缺失包括冰箱食材未包覆及保持清潔、食材未離地放置、廢棄物未移除或專區存放、作業場所機具未保持清潔、食品從業人員未出具體檢報告，已責令業者限期改正，並擇日複查。

衛生局 台南 食材

延伸閱讀

宜蘭山坡遭倒廢棄物 環保局：約30噸、追查行為人

馬太鞍堰塞湖災後家電補給卡關 縣府曝原因：廠商供應不及

影／宜蘭梅花湖上游驚見大量塑膠微粒廢棄物 追查不法集團

回家懶得煮飯、買外食超花錢？50歲主婦在冰箱備好一物能快速解決晚餐

相關新聞

嘉義橋下傳「斷肢」封路搜查 真相曝光眾人直呼「裝肖維」

今天傍晚5點多，嘉義縣阿里山公路台18線18公里處中埔鄉中山路五段一處橋下，傳出民眾驚見「水溝底下有斷肢」的駭人景象。中...

黃偉哲會晤波蘭駐台代表 盼加強城市間合作交流

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski）今天到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，雙方共同期盼加...

首廟天壇「走一段平安路」健行圓滿完成 摸彩獲獎這時間截止領取

台灣首廟天壇前年起舉辦府城歷史健行，深獲熱烈迴響與喜愛，今年將活動核心轉為祈福，以「走一段平安路，許一世幸福願」為主題，...

上千泳者挑戰虎頭埤！2025「水與綠」泳渡活動展現運動與生態魅力

「2025虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」2日熱鬧登場，吸引全國上千名泳者齊聚挑戰，在湖面上劃出壯觀的泳渡長龍。台南市長黃偉哲與貴現場賓共同鳴笛，為活動正式拉開序幕。黃偉哲市長表示，虎頭埤環境優美且具歷史意

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義「總動園」派對開唱　打造最幽默的親子城市地景

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

嘉義縣政府自2019年起迄今已投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，涵蓋市場、公園、觀光景點及交通節點等多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。