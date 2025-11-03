快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

首廟天壇「走一段平安路」健行圓滿完成 摸彩獲獎這時間截止領取

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供

台灣首廟天壇前年起舉辦府城歷史健行，深獲熱烈迴響與喜愛，今年將活動核心轉為祈福，以「走一段平安路，許一世幸福願」為主題，昨盛大舉行，圓滿完成，相約明年；廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。

本次健行路線全長約3.6公里，沿途設6個「幸福御守」收集點，象徵天公祖6大祝福；參加者從天壇出發，依序行經國立台灣文學館（平安）、台南孔子廟（吉祥）、鄭成功祖廟（順利）、祀典武廟（如意）、大觀音亭興濟宮（康健）、最後回到台灣首廟天壇（圓滿），參加者在各點逐一收集御守，最終結合「祈福獎牌」，完成健行的參加者將「平安、吉祥、順利、如意、康健、圓滿」滿滿祝福帶回家，成為隨身的護身符與祝福象徵。

每名參加者都有紀念衫及健行護照，活動完成也獲得天壇祈福紀念獎牌、運動毛巾及精美餐點，最後，主辦單位準備了摸彩好禮，包括200元至2千元禮券，2600元至6600元禮金，以及其他獎品，廟方提醒，領取獎品到本月12日，上午8時半到下午5時半，至天壇天公廟兌換獎品。

天壇自2023年起連續兩年舉辦「府城歷史健行」，深獲民眾熱烈迴響與喜愛。今年特別將活動核心轉為「祈福」，象徵在動盪世界與天災頻仍的時代裡，匯聚全民心念，期盼在天壇玉皇上帝庇佑下，護佑台灣人民平安順遂，國泰民安。

台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供
台灣首廟天壇盛大舉行府城歷史健行，圓滿完成，廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。圖／台灣首廟天壇提供

鄭成功 台灣文學 台南

延伸閱讀

彰化順澤宮冠軍路跑報名倒數 摸彩加碼10條黃金符手鍊

2025彰化二水國際跑水節今起跑 明千人健行水上漂開放參加

南投埔里10月18日「山城有聲」演唱會 免費入場另有摸彩

雲林公益健行開跑逾2300人報名 擲筊贏機車、家電總價值30萬

相關新聞

嘉義橋下傳「斷肢」封路搜查 真相曝光眾人直呼「裝肖維」

今天傍晚5點多，嘉義縣阿里山公路台18線18公里處中埔鄉中山路五段一處橋下，傳出民眾驚見「水溝底下有斷肢」的駭人景象。中...

黃偉哲會晤波蘭駐台代表 盼加強城市間合作交流

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski）今天到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，雙方共同期盼加...

首廟天壇「走一段平安路」健行圓滿完成 摸彩獲獎這時間截止領取

台灣首廟天壇前年起舉辦府城歷史健行，深獲熱烈迴響與喜愛，今年將活動核心轉為祈福，以「走一段平安路，許一世幸福願」為主題，...

上千泳者挑戰虎頭埤！2025「水與綠」泳渡活動展現運動與生態魅力

「2025虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」2日熱鬧登場，吸引全國上千名泳者齊聚挑戰，在湖面上劃出壯觀的泳渡長龍。台南市長黃偉哲與貴現場賓共同鳴笛，為活動正式拉開序幕。黃偉哲市長表示，虎頭埤環境優美且具歷史意

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義「總動園」派對開唱　打造最幽默的親子城市地景

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

嘉義縣政府自2019年起迄今已投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，涵蓋市場、公園、觀光景點及交通節點等多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。