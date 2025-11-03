首廟天壇「走一段平安路」健行圓滿完成 摸彩獲獎這時間截止領取

台灣首廟天壇前年起舉辦府城歷史健行，深獲熱烈迴響與喜愛，今年將活動核心轉為祈福，以「走一段平安路，許一世幸福願」為主題，昨盛大舉行，圓滿完成，相約明年；廟方表示，用腳步連結天公祖，為自己走出一整年的好運。

本次健行路線全長約3.6公里，沿途設6個「幸福御守」收集點，象徵天公祖6大祝福；參加者從天壇出發，依序行經國立台灣文學館（平安）、台南孔子廟（吉祥）、鄭成功祖廟（順利）、祀典武廟（如意）、大觀音亭興濟宮（康健）、最後回到台灣首廟天壇（圓滿），參加者在各點逐一收集御守，最終結合「祈福獎牌」，完成健行的參加者將「平安、吉祥、順利、如意、康健、圓滿」滿滿祝福帶回家，成為隨身的護身符與祝福象徵。

每名參加者都有紀念衫及健行護照，活動完成也獲得天壇祈福紀念獎牌、運動毛巾及精美餐點，最後，主辦單位準備了摸彩好禮，包括200元至2千元禮券，2600元至6600元禮金，以及其他獎品，廟方提醒，領取獎品到本月12日，上午8時半到下午5時半，至天壇天公廟兌換獎品。