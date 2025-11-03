聽新聞
黃偉哲會晤波蘭駐台代表 盼加強城市間合作交流
波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Henryk Bilski）今天到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，雙方共同期盼加強城市間合作交流，帶動台波關係多面向蓬勃發展。
黃偉哲向畢爾斯基表示，畢爾斯基的故鄉為台南姐妹市羅茲市（Łódź），去年曾親自造訪羅茲，未來也期待在畢爾斯基協助下，多增進台南跟羅茲的交流。
黃偉哲表示，波蘭在歐洲有極重要地位，而台南是台灣第一個城市，期待在古蹟保存、文化藝術、教育、體育等方面，與羅茲及其他波蘭城市建立交流。
黃偉哲提到，台南有許多優質農漁特產品，繼鳳梨之後，歐盟已開放芒果、芭樂等農產進入歐洲，這幾項農產均是台南強項，未來希望也能介紹給波蘭民眾品嘗。
畢爾斯基表示，今年8月剛到職，很快就到台南拜訪，正是著眼於台南對台波合作的重要性，尤其與台南關係密切的奇美食品是波蘭非常重要外商，而台波間經濟往來，從食品到半導體等不同產業都持續非常熱絡，在農產方面，波蘭的蘋果與藍莓也非常希望能引進到台灣。
畢爾斯基透露，在文化藝術方面，波蘭的民俗表演團體預計明年5月造訪台灣，期盼也能安排到台南演出，在教育方面，波蘭也正在積極尋找台灣的傑出大學建立雙邊合作，其中包括台南的成功大學，希望建立跨校雙聯學位。
台南市政府提供資料指出，畢爾斯基外交資歷豐富，過去曾派駐美國、越南、捷克、馬來西亞等領事職務後，今年8月抵任，此行除了拜會黃偉哲，並前往安平進行文化古蹟參訪，以及拜會奇美食品與南科園區。
