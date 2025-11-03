聽新聞
上千泳者挑戰虎頭埤！2025「水與綠」泳渡活動展現運動與生態魅力
「2025虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤」2日熱鬧登場，吸引全國上千名泳者齊聚挑戰，在湖面上劃出壯觀的泳渡長龍。台南市長黃偉哲與貴現場賓共同鳴笛，為活動正式拉開序幕。黃偉哲市長表示，虎頭埤環境優美且具歷史意義，每年舉辦泳渡活動都深受民眾喜愛，市府將持續推動園區優化與多元建設，讓活動品質更上層樓，期盼參加者不僅挑戰自我，也能留下難忘的「水與綠」回憶。
黃偉哲市長指出，南市府近年積極向中央爭取經費，持續強化虎頭埤風景區的環境建設。今年啟用的親子環教生態館，更讓大小朋友能在舒適的環境中觀察蟋蟀生態、親近自然。
黃偉哲市長進一步表示，今年農業部農田水利署也在虎頭埤水庫推動多項改善工程，使園區水域與陸域環境全面升級。期盼每年泳渡活動都能讓民眾看見虎頭埤的新風貌，一年四季來訪都能感受「水與綠」交織的自然之美，並歡迎大家攜家帶眷，體驗這場結合運動、自然與親子同樂的幸福旅程。
