綠豆仁遊戲場滿週年！嘉義總動園派對開唱 打造最幽默的親子城市地景

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
嘉義市政府2日於北香湖公園舉辦「嘉義總動園—綠豆仁歡聚派對」，此次活動為「320+1嘉義市城市博覽會」熱身，以綠豆仁遊戲場為主軸。照片取自嘉義市政府
嘉義市政府2日於北香湖公園舉辦「嘉義總動園—綠豆仁歡聚派對」，此次活動為「320+1嘉義市城市博覽會」熱身，以綠豆仁遊戲場為主軸。照片取自嘉義市政府

嘉義市政府2日於北香湖公園舉辦「嘉義總動園—綠豆仁歡聚派對」，此次活動為「320+1嘉義市城市博覽會」熱身，以綠豆仁遊戲場為主軸，串聯劇場演出、闖關體驗、環保行動與拍照打卡等多元活動。現場氣氛熱絡、笑聲不斷，這座以幽默與創意著稱的城市遊樂場，將成為嘉義人共同的快樂記憶。

嘉義市副市長林瑞彥表示，綠豆仁遊戲場的成功，是嘉義人共同創造幸福的成果。它不只是孩子的遊戲場，更是城市精神的縮影—從幽默開始、陪伴延伸、綠意實踐。感謝建設處與設計團隊的努力，將嘉義的在地故事轉化為兼具教育與樂趣的公共設計語言，讓公園成為城市裡最自然的學習場域。

林瑞彥副市長提到，北香湖公園綠豆仁遊戲場自開放以來滿一週年，是全台唯一以「綠豆仁」為主題的共融遊戲場。設計概念取材自嘉義人詼諧的自我稱呼「綠豆嘉義人（綠豆加薏仁）」，將地方幽默化為能親身體驗的地景。遊戲場位於北香湖北側草坡上，採地景式複層結構設計，結合遮蔭平台、沙坑空間與多樣攀爬設施，讓孩子在自然環境中盡情奔跑、滑行、挑戰自我。一年的時間，這座遊戲場已成為親子假日最熱門的聚點，也成為嘉義推動「宜居城市」與「文化共融」的重要象徵。

建設處呂獎慧處長表示，本次活動以親子帶動跳揭開序幕，緊接著登場的氣球魔術秀以繽紛造型與趣味互動帶動全場氣氛，大小朋友笑聲不斷。隨後的「遊具故事導覽」單元，由說書人帶領小朋友親自走訪綠豆仁遊戲場，透過冒險故事情節介紹遊戲場的設施特色與遊戲安全觀念，讓孩子在體驗中學習如何與環境共處。

現場最受矚目的兩大體驗區—「綠豆仁球池」與「綠豆仁闖關遊戲」吸引許多家庭踴躍參與。球池以綠、白兩色球體象徵綠豆仁的色調，呼應公園的主題視覺。孩子們在柔軟的球海中盡情翻滾、互動，體驗身體與空間的關係。「闖關遊戲」結合丟沙包、套圈圈、拋球等運動項目，訓練手眼協調能力，以親子合作完成挑戰為亮點，現場加油聲與笑聲此起彼落。參加者依關卡提示完成挑戰並收集印章，即可兌換小點心乙份，讓孩子在遊戲中學習專注、培養耐性，也讓家庭在互動中增進感情。

嘉義 設計 親子

