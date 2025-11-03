嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

嘉義縣政府自2019年起迄今已投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，涵蓋市場、公園、觀光景點及交通節點等多元場域，形成縣境內完整的公廁服務網絡。今天縣長翁章梁頒獎優質公廁，肯定各管理單位的努力，期盼持續提升嘉義縣的公共服務品質，讓民眾與旅客都能「方便又安心」。

翁章梁表示，縣府積極推動公廁修繕、評鑑與管理制度，逐步改善設施老舊與維護落差問題，使嘉義縣的公廁不僅更乾淨，也更人性化與智慧化。透過績優公廁評鑑，從縣內眾多公廁中選出在清潔維護、友善設施、科技應用及在地特色上表現突出的單位，並頒發獎座以示肯定。

縣府成功爭取經費，在新港鄉大潭村「大潭岳湖」新建預鑄式公廁，提供嘉義縣龍舟與輕艇代表隊訓練使用，減少環境污染，也讓運動員擁有更舒適便利的訓練環境，展現縣府推動優質公廁政策與支持體育發展的雙重成果。

翁章梁指出，今年度績優公廁中，嘉義縣政府及圓潭生態園區得獎處皆為「性別友善公廁」，顯示嘉義縣在推動性別友善設施上的積極作為。性別友善公廁不同於傳統男女分廁，而是以便器種類標示空間，兼顧親子如廁與照顧者需求，也讓非傳統性別認同者能安心使用，展現平等、尊重與包容的價值。

他並感謝鴻達寶業公司、茂盛開發公司兩家企業長期主動認養公廁、提供耗材並協助維護，展現企業社會責任。公私協力是打造乾淨、友善城市的重要力量。