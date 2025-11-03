快訊

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

台南和順工業區店家遭開單…民代批一手發照一手開單 市府：向中央反映

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南和順工業區內廠商林立，吸引不少小吃、手搖飲等店家進駐營運，然而近期店家卻因「地目不符」紛紛收到罰單，市議員邱昭勝（左）抨擊，市府為何一手發執照，另一手卻開罰單，同時也代表商圈店家向市長黃偉哲（右）遞交陳情書，盼市府協助解決。圖／南市議會提供
台南和順工業區內廠商林立，吸引不少小吃、手搖飲等店家進駐營運，然而近期店家卻因「地目不符」紛紛收到罰單，市議員邱昭勝（左）抨擊，市府為何一手發執照，另一手卻開罰單，同時也代表商圈店家向市長黃偉哲（右）遞交陳情書，盼市府協助解決。圖／南市議會提供

台南和順工業區為民間自行開發工業區，進駐廠商大多是傳統產業為主，區內廠商林立，因此吸引不少小吃、手搖飲等店家進駐營運，然而，近期店家卻紛紛收到罰單，南市議員邱昭勝今質詢時，抨擊市府一手發執照，另一手卻以地目不符開罰單，每張6萬起跳，讓店家叫苦連天。

對此，都發局長林榮川回應，中央因擔憂商家占據工業區面積太多，在2015年公告工業區用地不得有商業行為，公告前已成立商家則未納入規範，會再向中央反映可否修正。

邱昭勝表示，和順工業區從安和路二段到台江大道都是工業區用地，公告不能從事商業行為，但近期接獲許多商家陳情，指出頻遭市府都發局以地目不符開罰單，質疑市府若地目不符，當初為何會發執照給店家，導致店家現在卻收到每張6萬元起跳罰單，且還連續罰，讓商家叫苦連天。

邱昭勝今也代表商家將陳情書遞交給市長黃偉哲，要求市府應協助解決，也給商家一線生機，對此，經發局回應，執照核發會聯合都發局與水利局，經審查地目跟營業項目後才發照；都發局則說，因中央擔憂工業區用地被商家占用太多，2015年時公告工業區不得有商業行為。

都發局也強調，公告前的商家未納入規範，因此可繼續營業，後續會再把相關問題反映給中央，爭取公告修定的空間。

罰單 開罰 黃偉哲 台南 小吃

延伸閱讀

舊廠房改建被檢舉是違建 中市都發局今天勒令停工

這分局轄內有四大工業區...大型車往來頻繁 專案取締開罰連3天112件

被嫌老派仍屹立不搖！網曝50嵐2優點：仍是手搖飲霸主

影響3.8萬戶！「高雄3區域」下周四停水 管線末段最長13小時

相關新聞

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

民進黨2026年台南市長初選備受關注，有意參選的立委林俊憲、陳亭妃近期紛紛提出政見爭取支持，其中，陳亭妃今到台南市桌球館...

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

嘉義縣政府自2019年起迄今已投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，涵蓋市場、公園、觀光景點及交通節點等多元...

台南和順工業區店家遭開單…民代批一手發照一手開單 市府：向中央反映

台南和順工業區為民間自行開發工業區，進駐廠商大多是傳統產業為主，區內廠商林立，因此吸引不少小吃、手搖飲等店家進駐營運，然...

打疫苗抽iPhone 嘉義市民接種流感、新冠疫苗有機會抽好禮

嘉義市政府衛生局為鼓勵市民踴躍接種疫苗、提升免疫防護力，即日起推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支...

加碼再加碼！嘉義市再推410名機車駕訓全額補助

為強化市民交通安全、降低事故風險，嘉義市政府宣布再度加碼410個「機車駕訓全額補助」名額，鼓勵更多市民接受專業訓練，培養...

藍營陳以信爭取提名拋政見 「在安平打造愛情摩天輪」

立法院長韓國瑜在2018年參選高雄市長時，曾提出要在愛河旁興建「愛情摩天輪」，如今，有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。