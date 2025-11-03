台南和順工業區店家遭開單…民代批一手發照一手開單 市府：向中央反映

台南和順工業區為民間自行開發工業區，進駐廠商大多是傳統產業為主，區內廠商林立，因此吸引不少小吃、手搖飲等店家進駐營運，然而，近期店家卻紛紛收到罰單，南市議員邱昭勝今質詢時，抨擊市府一手發執照，另一手卻以地目不符開罰單，每張6萬起跳，讓店家叫苦連天。

對此，都發局長林榮川回應，中央因擔憂商家占據工業區面積太多，在2015年公告工業區用地不得有商業行為，公告前已成立商家則未納入規範，會再向中央反映可否修正。

邱昭勝表示，和順工業區從安和路二段到台江大道都是工業區用地，公告不能從事商業行為，但近期接獲許多商家陳情，指出頻遭市府都發局以地目不符開罰單，質疑市府若地目不符，當初為何會發執照給店家，導致店家現在卻收到每張6萬元起跳罰單，且還連續罰，讓商家叫苦連天。

邱昭勝今也代表商家將陳情書遞交給市長黃偉哲，要求市府應協助解決，也給商家一線生機，對此，經發局回應，執照核發會聯合都發局與水利局，經審查地目跟營業項目後才發照；都發局則說，因中央擔憂工業區用地被商家占用太多，2015年時公告工業區不得有商業行為。

都發局也強調，公告前的商家未納入規範，因此可繼續營業，後續會再把相關問題反映給中央，爭取公告修定的空間。