打疫苗抽iPhone 嘉義市民接種流感、新冠疫苗有機會抽好禮

嘉義市政府衛生局為鼓勵市民踴躍接種疫苗、提升免疫防護力，即日起推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支、1000元與500元超商禮券各100個名額。凡於今年10月1日至12月31日期間，在市醫療院所、學校或社區接種站完成公流感疫苗及新冠疫苗接種者，最多可獲得2次抽獎機會。

衛生局長廖育瑋表示，民眾只要在活動期間完成流感疫苗接種，即可獲得1次抽500元超商禮券的機會；若同時完成流感與新冠疫苗接種，還可再獲1次抽獎資格，有機會將iPhone 17或1000元禮券帶回家。今年接種情況相當踴躍，呼籲尚未接種的市民儘速前往合約院所接種，不僅獲得免疫保護力，還有好禮。

為便利市民接種，衛生局與疾病管制署及全聯福利中心合作，於嘉義市全聯指定門市設置2場免費社區接種站，分別於11月8日上午9點至12點在全聯民權店（嘉義市東區民權路177號），11月15日上午9點至12點在全聯興業西店（嘉義市西區興業西路245號）提供新冠與流感疫苗接種服務。凡完成任一疫苗接種者，皆可獲得全聯提供的健康好禮1份（每人限領1次）。

衛生局提醒，流感與新冠疫苗可同時接種或間隔任何時間施打，接種後約2周才會產生保護力，民眾應及早完成接種，守護自己與家人健康。平時也應養成勤洗手與良好衛生習慣，降低病毒傳播風險。