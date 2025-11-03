快訊

加碼再加碼！嘉義市再推410名機車駕訓全額補助

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市再加碼，再推410名機車駕訓全額補助名額。圖／嘉義市政府提供
為強化市民交通安全、降低事故風險嘉義市政府宣布再度加碼410個「機車駕訓全額補助」名額，鼓勵更多市民接受專業訓練，培養防禦駕駛與責任駕駛觀念，打造更安全的用路環境。

市府表示，近年交通事故中，機車事故比例占總事故近8成，主因多為「未依規定讓車」及「違反號誌管制」。根據交通部委託陽明交通大學研究，受訓者違規風險比未受訓者低59%，肇事風險更降低36%，證明駕訓能有效提升安全意識。

市長黃敏惠指出，交通事故不僅危及生命，更對家庭造成難以彌補的傷痛。市府全力支持機車駕訓補助計畫，今年除交通部公路局每人補助1300元外，市府再加碼補足差額，讓市民享有「全額補助」優惠。嘉義市地區駕訓費用約3200至3500元，透過補助讓民眾可免費學習安全駕駛，「希望人人都能安心上路，保護自己也保護他人」。

嘉義市自2022年起配合交通部推動機車駕訓補助政策，並於2024年擴大至「全額補助」。114年度原本900個補助名額已全數用罄，因市民反應熱烈，市府特別再加碼410名，持續推動安全駕駛教育。

交通處長許啟明表示，駕訓課程內容包含6小時學科訓練（駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地指導，幫助學員熟悉安全騎乘要訣。凡自今年1月1日至12月31日止，於嘉義縣、市合法設立之機車駕訓班參訓並考取駕照的嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助。

市府提醒，新增410個名額即日起開放申請，歡迎市民朋友踴躍報名，把握機會免費學習安全駕駛，共同營造更安全的用路環境。

嘉義市再加碼410名全額駕訓名額，騎得安心又省荷包。圖／嘉義市政府提供
嘉義市機車駕訓全額補助再加碼410名。圖／嘉義市政府提供
交通事故 嘉義 風險

