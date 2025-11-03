快訊

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

藍營陳以信爭取提名拋政見 「在安平打造愛情摩天輪」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，今也拋出政見，喊話要在安平商港打造「台南摩天輪」，引發議論。圖／本報系資料照
有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，今也拋出政見，喊話要在安平商港打造「台南摩天輪」，引發議論。圖／本報系資料照

立法院長韓國瑜在2018年參選高雄市長時，曾提出要在愛河旁興建「愛情摩天輪」，如今，有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，今也拋出類似政見，宣布將與台灣港務公司合作，在安平商港打造「台南摩天輪」，引發議論。

陳以信公布第6項市長政見，推動「港市合作」喊話打造台南摩天輪，他提到，安平商港目前由港務公司管理，未來若由市府與港務公司以公私協力模式合作興建摩天輪，不僅能活化港區閒置土地、創造投資與就業機會，更將帶動安平老街、林默娘公園、億載金城與遊艇碼頭串聯，形成「港區觀光廊帶」。

陳以信表示，台南摩天輪可望重塑台南天際線，猶如英國倫敦眼一般地標，將台南城市形象往國際化、旅遊化提升，且夜間摩天輪點燈可成為海港夜市、音樂演奏等夜間活動核心，為台南夜經濟注入新活力。

陳以信 政見

延伸閱讀

鄭麗文就職演說 馬英九為何聽到哭？黃暐瀚：看見藍營重返執政的希望

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

爭取國民黨台南市長初選挨批「來亂的」 陳以信：我來撥亂反正

被陳以信影射得票未突破基本盤 謝龍介：社會自有公評

相關新聞

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

民進黨2026年台南市長初選備受關注，有意參選的立委林俊憲、陳亭妃近期紛紛提出政見爭取支持，其中，陳亭妃今到台南市桌球館...

嘉縣投入近億元改善237座公廁 翁章梁：讓縣民旅客都「方便又安心」

嘉義縣政府自2019年起迄今已投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，涵蓋市場、公園、觀光景點及交通節點等多元...

台南和順工業區店家遭開單…民代批一手發照一手開單 市府：向中央反映

台南和順工業區為民間自行開發工業區，進駐廠商大多是傳統產業為主，區內廠商林立，因此吸引不少小吃、手搖飲等店家進駐營運，然...

打疫苗抽iPhone 嘉義市民接種流感、新冠疫苗有機會抽好禮

嘉義市政府衛生局為鼓勵市民踴躍接種疫苗、提升免疫防護力，即日起推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支...

加碼再加碼！嘉義市再推410名機車駕訓全額補助

為強化市民交通安全、降低事故風險，嘉義市政府宣布再度加碼410個「機車駕訓全額補助」名額，鼓勵更多市民接受專業訓練，培養...

藍營陳以信爭取提名拋政見 「在安平打造愛情摩天輪」

立法院長韓國瑜在2018年參選高雄市長時，曾提出要在愛河旁興建「愛情摩天輪」，如今，有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。