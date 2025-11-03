藍營陳以信爭取提名拋政見 「在安平打造愛情摩天輪」

立法院長韓國瑜在2018年參選高雄市長時，曾提出要在愛河旁興建「愛情摩天輪」，如今，有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，今也拋出類似政見，宣布將與台灣港務公司合作，在安平商港打造「台南摩天輪」，引發議論。

陳以信公布第6項市長政見，推動「港市合作」喊話打造台南摩天輪，他提到，安平商港目前由港務公司管理，未來若由市府與港務公司以公私協力模式合作興建摩天輪，不僅能活化港區閒置土地、創造投資與就業機會，更將帶動安平老街、林默娘公園、億載金城與遊艇碼頭串聯，形成「港區觀光廊帶」。

陳以信表示，台南摩天輪可望重塑台南天際線，猶如英國倫敦眼一般地標，將台南城市形象往國際化、旅遊化提升，且夜間摩天輪點燈可成為海港夜市、音樂演奏等夜間活動核心，為台南夜經濟注入新活力。