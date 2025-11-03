快訊

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
林俊憲有感近期詐騙案件層出不窮，因此規畫「懷舊音樂暨反詐騙宣導」活動並安排行動劇，上周五起啟動深入台南各地社區演出。圖／林俊憲服務處提供
民進黨2026年台南市長初選備受關注，有意參選的立委林俊憲、陳亭妃近期紛紛提出政見爭取支持，其中，陳亭妃今到台南市桌球館公布其體育人才政策藍圖，林俊憲上周五起在台南一連舉辦3場次「懷舊音樂暨反詐騙宣導」活動，強化全民防詐能力。

陳亭妃表示，運動部成立後，台灣體育升級第一步已經踏出，地方政府也應加緊接軌，尤其，台灣桌球近日再傳捷報，台南出身的桌球雙將馮翊新、郭冠宏，勇奪WTT倫敦球星挑戰賽男雙冠軍，在國際舞台上大放異彩，表現相當亮眼。

她提到，政府不能只有在選手得獎時鼓掌，而要在他們努力的每一天都要陪伴，且選手退役後常面臨工作空窗、收入不穩等問題，國家有責任打造完整運動職涯環境，「體育不是一時的榮耀，而是一條長期的道路」。

陳亭妃說，體育即是國力，台南各單項運動在過去的成績都非常豐碩，但是隨著其他縣市體育培訓制度越來越完整，就易造成選手異動，甚至留不住自己的國手教練傳承經驗，非常可惜，因此允諾未來將加強體育選手分級訓練、國家隊選手營養金的增加、保障國手工作未來及建立光榮感的獎金制度等，透過建立更多的保障與機制，讓選手無後顧之憂。

林俊憲有感近期詐騙案件層出不窮，因此規畫「懷舊音樂暨反詐騙宣導」活動並安排行動劇，上周五起啟動深入台南各地社區演出，林俊憲表示，詐騙手法不斷翻新，從電話、簡訊到社群平台，無孔不入，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾在歡笑與音樂中自然吸收防詐觀念，「守住荷包，也守住幸福」。

他也強調，打擊詐騙不能只靠政府單位，而要全民一起動起來，未來也將持續結合警方、社區、學校與地方團體力量等，建立更全面的防詐網絡，透過宣導、通報與教育三管齊下，讓詐騙無所遁形，讓全民都有識詐、防詐、拒詐的能力。

民進黨2026年台南市長初選備受關注，有意參選的立委陳亭妃今到台南市桌球館公布其體育人才政策藍圖，允諾將建立更多的保障與機制，讓選手無後顧之憂。圖／陳亭妃服務處提供
詐騙 體育

