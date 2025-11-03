嘉市加碼410名機車駕訓全額補助 盼降低肇事風險

快訊

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義市政府基於參加機車駕訓民眾較未受訓者可降低肇事風險，市民只要報名機車駕訓班並考取駕照，市府全額補助機車駕訓費，並在年底前加碼410個名額，即日起開放申請。

嘉義市政府今天發布新聞稿，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近8成，另根據交通部委託陽明交通大學研究分析，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。

市府表示，市府支持機車駕訓補助計畫，今年除交通部公路局補助每名市民新台幣1300元外，市府加碼補足差額，讓參訓市民享有全額補助。嘉義市地區機車駕訓費用約3200至3500元，期望透過補助措施降低民眾負擔，提升行車安全。

市府說，原114年度機車駕訓補助計畫，補助900個名額已全數用罄，因此，市府特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

市府交通處表示，凡今年於嘉義縣市合法設立機車駕訓班參訓並考取機車駕照的嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助，新增410個名額即日起開放申請。

嘉義 名額 交通事故

相關新聞

藍營陳以信爭取提名拋政見 「在安平打造愛情摩天輪」

立法院長韓國瑜在2018年參選高雄市長時，曾提出要在愛河旁興建「愛情摩天輪」，如今，有意爭取國民黨台南市長提名的前立委陳...

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

民進黨2026年台南市長初選備受關注，有意參選的立委林俊憲、陳亭妃近期紛紛提出政見爭取支持，其中，陳亭妃今到台南市桌球館...

搶命不再盲壓 大林慈濟TEE技術縮短急救判讀時間

嘉義大林慈濟醫院急診部自2023年底起導入「經食道心臟超音波」（Transesophageal Echocardiogr...

量身服務打造無障礙空間 逾80志工湧入雲林送愛

許多年長者、身障者因為行動不便，在家洗澡、如廁危險重重，笁樂種子基金公益協會理事長滕治裕為減少長輩因行動不便跌倒風險，號...

嘉大女畢業生勇闖烘焙界 從6顆貝果創業月售千顆夢

今年7月自嘉義大學企業管理學系畢業的邱映榕，沒有選擇升學或公職，而是毅然走上創業之路。她的品牌「日央手作」主打少油、少糖...

雲林青年留鄉創業補助展現成果 55青創攤位滿滿創意都有故事

雲林縣府111年度開辦「青年創業補助金」以來，已成功輔導並協助43家新創業者站穩腳步，累計補助金額突破幣960萬元，今天...

