嘉市加碼410名機車駕訓全額補助 盼降低肇事風險

嘉義市政府基於參加機車駕訓民眾較未受訓者可降低肇事風險，市民只要報名機車駕訓班並考取駕照，市府全額補助機車駕訓費，並在年底前加碼410個名額，即日起開放申請。

嘉義市政府今天發布新聞稿，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近8成，另根據交通部委託陽明交通大學研究分析，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。

市府表示，市府支持機車駕訓補助計畫，今年除交通部公路局補助每名市民新台幣1300元外，市府加碼補足差額，讓參訓市民享有全額補助。嘉義市地區機車駕訓費用約3200至3500元，期望透過補助措施降低民眾負擔，提升行車安全。

市府說，原114年度機車駕訓補助計畫，補助900個名額已全數用罄，因此，市府特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

市府交通處表示，凡今年於嘉義縣市合法設立機車駕訓班參訓並考取機車駕照的嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助，新增410個名額即日起開放申請。