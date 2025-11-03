台南教會百年匾額與楹聯重見天日 見證基督信仰在地化之路

東西方文化交流的見證！台灣基督長老教會歷史檔案館在文化部文資局與南市府文資處補助下，針對1945年以前台南4間教會機構進行系統性的文物普查與建檔，共清查出448件珍貴文物，其中，最具象徵性且引人注目的重要發現，就屬太平境馬雅各紀念教會保存的匾額與楹聯。

南市文資處表示，太平境馬雅各紀念教會保存的匾額包含「宇宙主宰」、「大啟恩門」、「至尊無對」、「基督聖教」等，以及2對由嘉義城及阿里港教會在1902年贈送「恭賀太平境堂會落成楹聯」，作品承襲台灣廟宇與宗祠常見的文化形式，同時融入基督信仰的核心語彙。

文資處提到，該批匾額與楹聯體現地方社群互動的脈絡，因許多作品由各地教會或信徒贈送，象徵宗教間的祝賀與支持，反映地方社會與教會共同成長的歷程，且它們不僅是宗教物件，更是東西文化交流的歷史證據，也交匯出獨特的文化景象。

文資處說明，目前太平境馬雅各紀念教會已將這批匾額與楹聯妥善收藏在文物室，透過此次普查，也讓該批文物得以重新被看見，同時也完成完整建檔，再次證明基督信仰在上個世紀便已透過貼近在地文化的方式，與台南社會展開深刻互動。