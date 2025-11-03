台南市表揚績優工會卓越工會領袖、房屋修繕與義剪志工

台南市勞工局今天在善化表揚「評鑑績優工會與卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕與義剪志工」。麻豆新樓醫院護理之家、森霸電力獲「五心職場獲獎績優單位」，另200家優等工會、卓越工會領袖、會務人員、做工行善團23家工會團體及669位房屋修繕與義剪志工獲獎。

勞工局長王鑫基表示，台南2013首創透過民間團體力量，發揮公、私協力，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、電氣業、油漆工程業、電子機械加工、鋁製品製造裝配等職業工會及台南市餐飲業產業工會，9大工會與正懿企業共10大修繕團隊，十多年來持續推動「做工行善團」幫弱勢勞工家庭房屋修繕。截至今天已完成312戶房屋修繕，動員志工約15948人次，因志工投入而節省人力工資約3987萬元。

另台南市新娘秘書產業工會、理燙髮美容業、文化創意美學、男子理髮、美髮美容技術指導員、美姿禮儀造型、大台南市理燙髮美容業、大台南婚禮設計服務人員、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會、大台南美髮美容技術指導員職業工會等12大工會主動加入義剪活動，2015至今已完成584場次，約5966位人次志工，服務28023位弱勢者義剪。

11名卓越工會領袖：台南市運動場所服務職業工會理事長謝惠娟、台灣百事食品工會理事長林麗娟、佳大世界工會理事長洪慶堂、機車修理業職業工會理事長施伯諭、大台南電器裝修職業工會理事長陳崇崑、台南市家具製造修理職業工會理事長陳萬枝、統一企業企業工會監事會召集人郭美淑、大台南舞蹈職業工會理事長黃千壹、台南市米食製品從業人員職業工會理事長王坪義、台南市油漆工程業職業工會監事會召集人王泰倫、台南市皮鞋業職業工會理事長方士祈2