量身服務打造無障礙空間 逾80志工湧入雲林送愛
許多年長者、身障者因為行動不便，在家洗澡、如廁危險重重，笁樂種子基金公益協會理事長滕治裕為減少長輩因行動不便跌倒風險，號召80多位志工，利用假日到弱勢家庭為長輩、行動不便者安裝扶手，已有450戶家庭受惠。
滕治裕這幾天利用假日，號召全台80多名志工，深入雲林20鄉鎮市的弱勢家庭，依照長輩生活動線，逐一在臥室床邊、浴室、階梯旁等處安裝不鏽鋼扶手，讓長輩、行動不便者在行動上獲得輔助，避免不慎跌倒。
縣府社會處長林文志表示，滕治裕從事建築業多年，在服務過程中，發現許多家庭因為無障礙輔助設施不足，家中長輩、行動不便者常因此跌倒受傷，增加照護負擔，因此成立協會，號召各地志工，協助改善弱勢家戶的無障礙設施。
林文志表示，這次有很多志工都是全家動員服務，為貼近長輩使用需求，志工耐心在個案家中測量，並依據長輩、使用者身形，仔細調整安裝扶手位置，安裝好後，長輩馬上試用，有長輩開心表示，以後如廁可以輕鬆起身了，不用家人在旁幫忙。
林文志指出，笁樂種子協會成立10餘年，在全台各地有數百名志工，行善足跡遍及全台，雲林這次有450戶家庭受惠。
