嘉大女畢業生勇闖烘焙界 從6顆貝果創業月售千顆夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學企業管理學系校友邱映榕應屆畢業即創業，創立｢日央手作｣貝果專賣店。圖／嘉義大學提供
嘉義大學企業管理學系校友邱映榕應屆畢業即創業，創立｢日央手作｣貝果專賣店。圖／嘉義大學提供

今年7月自嘉義大學企業管理學系畢業的邱映榕，沒有選擇升學或公職，而是毅然走上創業之路。她的品牌「日央手作」主打少油、少糖、無添加的牛奶貝果，從6顆起家，如今月售上千顆，成功在競爭激烈的烘焙市場闖出一片天。

「畢業等於失業？我不認同這句話，創業是給準備好的人」邱映榕笑說，她從小愛吃麵包，也重視食材安全。求學期間加入嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠的「食農教育」推廣團隊，深受「食農、食育、食安」三食理念影響，開始關心麵包原料來源，進而學做貝果。她結合企業管理所學，一手包辦研發、製作、行銷與財務，將理論轉化為實戰，證明年輕創業家的行動力。

邱映榕善用網路行銷，導入7-11賣貨便平台，打造兼具溫度與效率的甜點品牌，也透過社群限動與直播與粉絲互動，傳遞「夢想版貝果」的理念。她說「品牌不能只靠產品，更需要情感連結」這份堅持讓她贏得玉山銀行、秀傳醫院等企業客戶支持。

回顧大學4年，她感謝嘉大提供豐富的學習與實作機會。曾參與嘉義市政府「雙語食農教育推廣計畫」與教育部高教深耕計畫，讓她習得跨域協調與溝通能力。如今，她將這些經驗融入創業實踐，透過品牌延續嘉大食農教育的精神。

從被父親反對到如今全力支持，邱映榕用行動證明，只要勇敢築夢，青春不只是學歷起點，更能成就自己的品牌故事。

日央手作邱映榕的貝果成品。圖／嘉義大學提供
日央手作邱映榕的貝果成品。圖／嘉義大學提供
日央手作參與市集擺攤。圖／嘉義大學提供
日央手作參與市集擺攤。圖／嘉義大學提供
日央手作邱映榕的貝果成品。圖／嘉義大學提供
日央手作邱映榕的貝果成品。圖／嘉義大學提供
邱映榕（右二）就讀嘉大企管系時參與嘉義市食農教育推廣活動與立法院前院長游錫堃（後排右三）、市長黃敏惠（後排右二）及立委王美惠（後排左二）等人合影。圖／嘉義大學提供
邱映榕（右二）就讀嘉大企管系時參與嘉義市食農教育推廣活動與立法院前院長游錫堃（後排右三）、市長黃敏惠（後排右二）及立委王美惠（後排左二）等人合影。圖／嘉義大學提供
邱映榕就讀嘉大企管系時參與新民溫室農事體驗活動。圖／嘉義大學提供
邱映榕就讀嘉大企管系時參與新民溫室農事體驗活動。圖／嘉義大學提供
日央手作貝果專賣店邱映榕的貝果成品。圖／嘉義大學提供
日央手作貝果專賣店邱映榕的貝果成品。圖／嘉義大學提供

