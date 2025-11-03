聽新聞
0:00 / 0:00
嘉大女畢業生勇闖烘焙界 從6顆貝果創業月售千顆夢
今年7月自嘉義大學企業管理學系畢業的邱映榕，沒有選擇升學或公職，而是毅然走上創業之路。她的品牌「日央手作」主打少油、少糖、無添加的牛奶貝果，從6顆起家，如今月售上千顆，成功在競爭激烈的烘焙市場闖出一片天。
「畢業等於失業？我不認同這句話，創業是給準備好的人」邱映榕笑說，她從小愛吃麵包，也重視食材安全。求學期間加入嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠的「食農教育」推廣團隊，深受「食農、食育、食安」三食理念影響，開始關心麵包原料來源，進而學做貝果。她結合企業管理所學，一手包辦研發、製作、行銷與財務，將理論轉化為實戰，證明年輕創業家的行動力。
邱映榕善用網路行銷，導入7-11賣貨便平台，打造兼具溫度與效率的甜點品牌，也透過社群限動與直播與粉絲互動，傳遞「夢想版貝果」的理念。她說「品牌不能只靠產品，更需要情感連結」這份堅持讓她贏得玉山銀行、秀傳醫院等企業客戶支持。
回顧大學4年，她感謝嘉大提供豐富的學習與實作機會。曾參與嘉義市政府「雙語食農教育推廣計畫」與教育部高教深耕計畫，讓她習得跨域協調與溝通能力。如今，她將這些經驗融入創業實踐，透過品牌延續嘉大食農教育的精神。
從被父親反對到如今全力支持，邱映榕用行動證明，只要勇敢築夢，青春不只是學歷起點，更能成就自己的品牌故事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言