嘉大女畢業生勇闖烘焙界 從6顆貝果創業月售千顆夢

今年7月自嘉義大學企業管理學系畢業的邱映榕，沒有選擇升學或公職，而是毅然走上創業之路。她的品牌「日央手作」主打少油、少糖、無添加的牛奶貝果，從6顆起家，如今月售上千顆，成功在競爭激烈的烘焙市場闖出一片天。

「畢業等於失業？我不認同這句話，創業是給準備好的人」邱映榕笑說，她從小愛吃麵包，也重視食材安全。求學期間加入嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠的「食農教育」推廣團隊，深受「食農、食育、食安」三食理念影響，開始關心麵包原料來源，進而學做貝果。她結合企業管理所學，一手包辦研發、製作、行銷與財務，將理論轉化為實戰，證明年輕創業家的行動力。

邱映榕善用網路行銷，導入7-11賣貨便平台，打造兼具溫度與效率的甜點品牌，也透過社群限動與直播與粉絲互動，傳遞「夢想版貝果」的理念。她說「品牌不能只靠產品，更需要情感連結」這份堅持讓她贏得玉山銀行、秀傳醫院等企業客戶支持。

回顧大學4年，她感謝嘉大提供豐富的學習與實作機會。曾參與嘉義市政府「雙語食農教育推廣計畫」與教育部高教深耕計畫，讓她習得跨域協調與溝通能力。如今，她將這些經驗融入創業實踐，透過品牌延續嘉大食農教育的精神。