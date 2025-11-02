雲林青年留鄉創業補助展現成果 55青創攤位滿滿創意都有故事
雲林縣府111年度開辦「青年創業補助金」以來，已成功輔導並協助43家新創業者站穩腳步，累計補助金額突破幣960萬元，今天匯集55個在地青年創業品牌在斗六青年創業基地展示成果，從美妝到餐飲、農特產及工藝，樣樣精緻別具創意，更蘊含許多感人故事，展現年輕人開創性，縣府研議明年放寬申請標準，讓更多年輕人勇於追夢。
為鼓勵青年留鄉創業，雲林縣府推動1億元青年創業補助金，對20至40歲有意願創業的雲林青年開放申請，分為微型、專案型補助，迄今已有43名年輕人圓夢，其中多半是微創型補助、有2案為計畫型補助，補助金額共達960萬元。
縣長張麗善今天主持啟動成果展售會，看到每攤創業青年展售各種極具文創性的產品或服務，感到十分欣慰，創業大使的藝人「無尊」（本名謝駿毅）斜摃手搖飲創業有成，也一同見證這場屬於雲林青年的盛會。
張麗善說，全數受輔導的青年創業者到目前還在營運，成功創業率逾9成，高於全國平均，將會持續透過青創補助等模式，給予青年更多資源，讓年輕人留鄉創業、就業，共同發展雲林。
35歲游嘉萍去年從日本回古坑鄉照顧失智症的外公，並帶回在日本學習的金工技術自己創業，利用外公的農具倉庫開設金工店。她說，倉庫堆滿外公的回憶，更是外婆糕點創業的起點，希望金工店將回憶傳承下去，也讓國人看見更多不同的金工技術。
30歲大埤鄉張家銘，2年前卸下軍職，投入家鄉主產水稻種植，並研製各種相關產品。他希望自己導入初級加工各種純天然米製品，讓更多農民看見農業更多可能性。
勞青處長張世忠表示，因應物價上漲，今年已將微型、專案型補助最高金額提高至50、300萬元，明年將再把申請條件放寬，包括技能資格認證及「直接當頭家」實務課程，通過後即可獲得技能認證，歡迎更多青年加入創業行列。
