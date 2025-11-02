快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

雲林青年留鄉創業補助展現成果 55青創攤位滿滿創意都有故事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府111年度開辦「青年創業補助金」以來，已成功輔導並協助43家新創業者站穩腳步，累計補助金額突破幣960萬元，今天匯集55個在地青年創業品牌在斗六青年創業基地展示成果，從美妝到餐飲、農特產及工藝，樣樣精緻別具創意，更蘊含許多感人故事，展現年輕人開創性，縣府研議明年放寬申請標準，讓更多年輕人勇於追夢。

為鼓勵青年留鄉創業，雲林縣府推動1億元青年創業補助金，對20至40歲有意願創業的雲林青年開放申請，分為微型、專案型補助，迄今已有43名年輕人圓夢，其中多半是微創型補助、有2案為計畫型補助，補助金額共達960萬元。

縣長張麗善今天主持啟動成果展售會，看到每攤創業青年展售各種極具文創性的產品或服務，感到十分欣慰，創業大使的藝人「無尊」（本名謝駿毅）斜摃手搖飲創業有成，也一同見證這場屬於雲林青年的盛會。

張麗善說，全數受輔導的青年創業者到目前還在營運，成功創業率逾9成，高於全國平均，將會持續透過青創補助等模式，給予青年更多資源，讓年輕人留鄉創業、就業，共同發展雲林。

35歲游嘉萍去年從日本回古坑鄉照顧失智症的外公，並帶回在日本學習的金工技術自己創業，利用外公的農具倉庫開設金工店。她說，倉庫堆滿外公的回憶，更是外婆糕點創業的起點，希望金工店將回憶傳承下去，也讓國人看見更多不同的金工技術。

30歲大埤鄉張家銘，2年前卸下軍職，投入家鄉主產水稻種植，並研製各種相關產品。他希望自己導入初級加工各種純天然米製品，讓更多農民看見農業更多可能性。

勞青處長張世忠表示，因應物價上漲，今年已將微型、專案型補助最高金額提高至50、300萬元，明年將再把申請條件放寬，包括技能資格認證及「直接當頭家」實務課程，通過後即可獲得技能認證，歡迎更多青年加入創業行列。

雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府開辦「青年創業補助金」獎勵青年留鄉創業有成，今邀55個青年創業品牌展售，展現成果，吸引大批民眾參加。記者蔡維斌／攝影

創業 青年 雲林

延伸閱讀

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

全國環保志工齊聚雲林 彭啓明盛讚張麗善環保永續典範

張麗善今再向中央喊話 勿被46萬頭廚餘豬政策綁架「應全面禁餿」

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

相關新聞

「普發現金1萬」領取時程近 黃偉哲：政府不會主動發簡訊或郵件通知

台南市長黃偉哲今天出席「關廟大潭埤旺萊寵物友善公園」啟用典禮活動，面對現場許多毛爸、毛媽及愛毛孩的朋友們，特別針對近期社...

雲林青年留鄉創業補助展現成果 55青創攤位滿滿創意都有故事

雲林縣府111年度開辦「青年創業補助金」以來，已成功輔導並協助43家新創業者站穩腳步，累計補助金額突破幣960萬元，今天...

秋天最美的嘉鄉步道 千人共遊石棹步道群

「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場，活動串聯海拔變化豐富、景緻多元的嘉義縣步道系統，...

眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

嘉義市昔日最大空軍眷村建國二村與復興新村，經歷長達20年的都市計畫調整與土地開發，以全新面貌迎向轉型。日前市府舉辦計畫案...

台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

極端氣候衝擊，國內文蛤養殖日益嚴峻，台塑企業引進產學技術合作輔導文蛤養殖已見成效，今天在雲林區漁會舉辦第11屆文蛤節選美...

她守加護病房17年！台南奇美醫護溫情故事 吳園展出

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院）秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」的初衷，昨天起連1個月推出「奇美月」系列活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。