「普發現金1萬」領取時程近 黃偉哲：政府不會主動發簡訊或郵件通知
台南市長黃偉哲今天出席「關廟大潭埤旺萊寵物友善公園」啟用典禮活動，面對現場許多毛爸、毛媽及愛毛孩的朋友們，特別針對近期社會矚目「普發現金1萬元」說明領取方式及時程，均已公告在「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站，提醒民眾千萬不要被歹徒詐騙。
今天台南市警察局在現場辦理防詐反毒宣導，黃偉哲說明，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢及線上登錄個人資料，民眾可上官方網站了解領取方式及時程：https://10000.gov.tw
黃偉哲也提醒，奇美博物館「埃及之王：法老」特展引發網路搶票風潮，詐騙集團趁機在社群平台張貼「讓票」貼文，誘騙民眾轉帳匯款或提供帳戶資料；民眾購票務必透過官方購票系統或合法平台，不可輕信陌生賣家私訊交易，以免落入詐騙陷阱。
警察局長林國清表示，近來不法分子利用熱門話題進行詐騙，包括普發現金、花蓮賑災捐款、搶購演唱會門票等，呼籲市民務必提高警覺，謹記防詐四不「不點擊、不填輸、不轉傳、不匯款」原則；如遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110報案尋求協助，以保護自身財產安全。
