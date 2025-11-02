快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

「普發現金1萬」領取時程近 黃偉哲：政府不會主動發簡訊或郵件通知

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
黃偉哲（右一）說明，「普發現金1萬元」說明領取方式及時程，均已公告在「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站，提醒民眾千萬不要被歹徒詐騙。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲（右一）說明，「普發現金1萬元」說明領取方式及時程，均已公告在「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站，提醒民眾千萬不要被歹徒詐騙。記者袁志豪／翻攝

台南市長黃偉哲今天出席「關廟大潭埤旺萊寵物友善公園」啟用典禮活動，面對現場許多毛爸、毛媽及愛毛孩的朋友們，特別針對近期社會矚目「普發現金1萬元」說明領取方式及時程，均已公告在「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站，提醒民眾千萬不要被歹徒詐騙。

今天台南市警察局在現場辦理防詐反毒宣導，黃偉哲說明，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢及線上登錄個人資料，民眾可上官方網站了解領取方式及時程：https://10000.gov.tw

黃偉哲也提醒，奇美博物館「埃及之王：法老」特展引發網路搶票風潮，詐騙集團趁機在社群平台張貼「讓票」貼文，誘騙民眾轉帳匯款或提供帳戶資料；民眾購票務必透過官方購票系統或合法平台，不可輕信陌生賣家私訊交易，以免落入詐騙陷阱。

警察局長林國清表示，近來不法分子利用熱門話題進行詐騙，包括普發現金、花蓮賑災捐款、搶購演唱會門票等，呼籲市民務必提高警覺，謹記防詐四不「不點擊、不填輸、不轉傳、不匯款」原則；如遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110報案尋求協助，以保護自身財產安全。

黃偉哲（右一）說明，「普發現金1萬元」說明領取方式及時程，均已公告在「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站，提醒民眾千萬不要被歹徒詐騙。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲（右一）說明，「普發現金1萬元」說明領取方式及時程，均已公告在「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站，提醒民眾千萬不要被歹徒詐騙。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 黃偉哲 發現金

延伸閱讀

台南市身心障礙國民運動會熱血登場

台南加速催生寵物友善公園 大潭埤旺萊寵物友善公園今啟用

永康「宜居成功」入住 黃偉哲：台南社宅穩定服務

台南市車禍死亡人數降4成 黃偉哲：交安策略見效

相關新聞

「普發現金1萬」領取時程近 黃偉哲：政府不會主動發簡訊或郵件通知

台南市長黃偉哲今天出席「關廟大潭埤旺萊寵物友善公園」啟用典禮活動，面對現場許多毛爸、毛媽及愛毛孩的朋友們，特別針對近期社...

秋天最美的嘉鄉步道 千人共遊石棹步道群

「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場，活動串聯海拔變化豐富、景緻多元的嘉義縣步道系統，...

眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

嘉義市昔日最大空軍眷村建國二村與復興新村，經歷長達20年的都市計畫調整與土地開發，以全新面貌迎向轉型。日前市府舉辦計畫案...

台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

極端氣候衝擊，國內文蛤養殖日益嚴峻，台塑企業引進產學技術合作輔導文蛤養殖已見成效，今天在雲林區漁會舉辦第11屆文蛤節選美...

她守加護病房17年！台南奇美醫護溫情故事 吳園展出

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院）秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」的初衷，昨天起連1個月推出「奇美月」系列活動，...

集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

雲林縣推動台灣咖啡節邁入第23年，今以「咖了For Life」為主題，集結13個縣市、逾百家咖啡業者，活動今在咖啡原鄉古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。