台南市身心障礙國民運動會熱血登場

照片取自台南市政府

台南市114年身心障礙國民運動會於1日在台南市立田徑場熱鬧開幕，並由市長黃偉哲親臨主持，現場氣氛熱烈、士氣高昂，共有來自32個參賽單位467人共同參與活動，角逐田徑、羽球、桌球、飛盤擲準、親子趣味競賽等項目，賽事精彩可期。

黃偉哲市長表示，運動是展現生命力與自信的重要舞台，鼓勵選手走出戶外，透過運動讓生活更精彩，並祝福選手發揮最佳實力，奪得佳績。台南市身心障礙國民運動會為兩年一度的大型身障運動會，今(114)年台南市身心障礙國民運動會已邁入第16屆，感謝台南市身心障礙體育運動總會、台南市體育總會、身心障礙運動委員會、各身心障礙協會機構、學校等單位及所有關心身心障礙朋友的熱心人士，長期推動身心障礙者運動與權益倡導，讓更多朋友能透過運動展現自信與潛能，為台南市培訓出許多優異的運動選手。

體育局表示，台南市在全國身心障礙國民運動會的表現有目共睹，在113年全國身障運總計拿下59金55銀51銅，總計165面獎牌，全國排名第3，而今年賽事活動參賽人員包括肢體障礙、智能障礙、聽語障礙、視覺障礙及精神(癲癇)障礙等五大障礙類別，辦理羽球、桌球、田徑、飛盤比賽、親子趣味競賽等活動，其中羽球及桌球競賽已於10月18日於國立成功大學附屬台南工業高級中等學校辦理會前賽，今日則在永華田徑場進行田徑、飛盤及親子趣味競賽等精彩賽程，誠摯邀請市民朋友一同到場為選手加油，見證運動場上的無限可能與生命光彩。

體育局指出，此次身心障礙國民運動會將選拔出田徑、羽球、桌球等運動種類的優秀選手參加明年的全國身心障礙國民運動會，誠摯歡迎市民朋友到場為選手加油打氣，共同感受運動帶來的感動與熱情。

聚傳媒