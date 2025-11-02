街區光譜「嘉義美白圖鑑」啟動

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市工商發展投資策進會連續三年推動「美」系列計畫，1日上午於慈龍寺舉辦「嘉義美白圖鑑」啟動記者會。

嘉義市副市長林瑞彥指出，嘉義市每條街區都有其獨特的色彩記憶。2023年「嘉義美街圖鑑」取自林玉山《諸羅風情》的綠，象徵文化根基；2024年「嘉義美物圖鑑」以磚紅色代表信仰中心的溫度。兩屆作品皆榮獲「台灣景觀大獎溝通傳播類」及《Shopping Design》「台灣設計BEST100」殊榮。今年「嘉義美白圖鑑」聚焦興中街，不預設代表色，而是邀請市民共同探索街區光譜，象徵城市多樣與包容。

林瑞彥副市長強調，市府推動的「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等老屋修繕政策，採「減法整修」方式呈現城市紋理；「嘉義美白圖鑑」亦呼應「留白」理念，鼓勵店家以騎樓淨空、門前植栽或遮蔭等行動留出空間，讓街區更友善、更具特色。三年計畫最重要的成果，是市民、店家與公部門的共同行動與街區共識的凝聚，希望明年能再延續、再擴散。同時，林瑞彥副市長現場致詞也分享當年擔任市府財税局局長時，協助慈龍寺土地整合的過往，並讚揚慈龍寺還保存林玉山濕壁畫，邀請遊客走讀店家挖掘城市的小故事。

策展團隊「辵辵計画」攜手興中街及周邊共20+1間店家，將每家特色轉化為識別符號，並以3D列印製成立體燈具於「往前咖啡製作所」展出。民眾可掃描燈具了解店家故事，或領取集章刊物跑店兌換限量海報、徽章、美白面膜與燈具等紀念品。

嘉義 美白 老屋

