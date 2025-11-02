秋天最美的嘉鄉步道 千人共遊石棹步道群

「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場，活動串聯海拔變化豐富、景緻多元的嘉義縣步道系統，近千名健行民眾在雲霧山嵐與茶園香氣間，感受「嘉義式慢旅」的自然節奏與人文底蘊。縣長翁章梁表示，期盼以健行結合觀光產業，推廣健康運動與在地旅遊，讓更多人看見嘉義的自然之美。

石棹步道群位於阿里山公路石棹地區，由6條特色步道組成，被譽為「五星級步道」，串成O型環狀路線，沿途可欣賞茶園、竹林、杉林與雲海、夕陽等自然美景。縣府文化觀光局指出，活動自6月底開放報名即秒殺額滿，嘉義縣報名人數逾200人，為全台最多，其餘來自台南、高雄、雲林、台中等地，更有印尼旅客參加，顯示嘉義步道品牌魅力已跨出國界。

文觀局長徐佩鈴表示，嘉義縣健行活動已成為國際友人認識阿里山的入口，年齡層最長78歲、最年幼僅2歲，充分展現「活到老、動到老」的樂活精神。

翁章梁指出，台灣已進入一日交通圈，嘉義縣是最適合度假與療癒的地方，阿里山擁有全台最優質的高山茶與精品咖啡，「好茶、好咖啡不用在世界找，嘉義就喝得到！」他希望藉健行帶動阿里山公路沿線觀光，讓遊客深入逐鹿部落、牛埔仔愛情大草原、奮起湖與隙頂等地，促進地方人潮與消費。

現場小農市集集結奮起福米餅、奮起湖便當、鈴蘭碗粿、林園製茶、吾山識茶及阿里山百合等在地品牌，遊客邊健行邊品味嘉義風味，並可參加「慢遊嘉義」LINE集章與抵用券活動。

活動邀請東森氣象主播王淑麗續任健行大使，她表示，秋天是最適合登山健行的季節，阿里山空氣清新、氣候舒適，雲海壯麗、山嵐圍繞，令人身心舒暢。