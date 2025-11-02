快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

秋天最美的嘉鄉步道 千人共遊石棹步道群

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣台18線阿里山公路上「隙頂、頂石棹琉璃光」，是秋冬限定美景，每年此時天氣日夜溫差大多變，琉璃光吸引遊客賞景，美景紅到國外。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上「隙頂、頂石棹琉璃光」，是秋冬限定美景，每年此時天氣日夜溫差大多變，琉璃光吸引遊客賞景，美景紅到國外。圖／曾國根提供

「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場，活動串聯海拔變化豐富、景緻多元的嘉義縣步道系統，近千名健行民眾在雲霧山嵐與茶園香氣間，感受「嘉義式慢旅」的自然節奏與人文底蘊。縣長翁章梁表示，期盼以健行結合觀光產業，推廣健康運動與在地旅遊，讓更多人看見嘉義的自然之美。

石棹步道群位於阿里山公路石棹地區，由6條特色步道組成，被譽為「五星級步道」，串成O型環狀路線，沿途可欣賞茶園、竹林、杉林與雲海、夕陽等自然美景。縣府文化觀光局指出，活動自6月底開放報名即秒殺額滿，嘉義縣報名人數逾200人，為全台最多，其餘來自台南、高雄、雲林、台中等地，更有印尼旅客參加，顯示嘉義步道品牌魅力已跨出國界。

文觀局長徐佩鈴表示，嘉義縣健行活動已成為國際友人認識阿里山的入口，年齡層最長78歲、最年幼僅2歲，充分展現「活到老、動到老」的樂活精神。

翁章梁指出，台灣已進入一日交通圈，嘉義縣是最適合度假與療癒的地方，阿里山擁有全台最優質的高山茶與精品咖啡，「好茶、好咖啡不用在世界找，嘉義就喝得到！」他希望藉健行帶動阿里山公路沿線觀光，讓遊客深入逐鹿部落、牛埔仔愛情大草原、奮起湖與隙頂等地，促進地方人潮與消費。

現場小農市集集結奮起福米餅、奮起湖便當、鈴蘭碗粿、林園製茶、吾山識茶及阿里山百合等在地品牌，遊客邊健行邊品味嘉義風味，並可參加「慢遊嘉義」LINE集章與抵用券活動。

活動邀請東森氣象主播王淑麗續任健行大使，她表示，秋天是最適合登山健行的季節，阿里山空氣清新、氣候舒適，雲海壯麗、山嵐圍繞，令人身心舒暢。

文觀局表示，將持續推動「嘉遊好步道」品牌，結合地方社群、旅宿與農產，打造兼具運動與文化深度的慢旅生活。更多觀光資訊可鎖定「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁、LINE官方帳號@chiayitravel及文化觀光局官網查詢。

阿里山石棹「櫻之道」。圖／黃源明提供
阿里山石棹「櫻之道」。圖／黃源明提供
「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供
「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 阿里山 品牌

延伸閱讀

嘉義溪口首屆崙尾文化節登場 展現百年村莊與蘆筍魅力

翁章梁參加運動醫學研討會 預告台灣燈會辦Team Taiwan職棒大遊行

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

翁章梁蟬聯天下標竿縣市首長獎 施政滿意度全國最高

相關新聞

台灣「健美文蛤」名單出爐 台塑輔導養殖戶在雲林辦文蛤選美

極端氣候衝擊，國內文蛤養殖日益嚴峻，台塑企業引進產學技術合作輔導文蛤養殖已見成效，今天在雲林區漁會舉辦第11屆文蛤節選美...

秋天最美的嘉鄉步道 千人共遊石棹步道群

「2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行」今天上午於阿里山石棹步道群熱鬧登場，活動串聯海拔變化豐富、景緻多元的嘉義縣步道系統，...

眷村變身北市信義區 嘉義東區打造都心新風貌 即日至11日公展

嘉義市昔日最大空軍眷村建國二村與復興新村，經歷長達20年的都市計畫調整與土地開發，以全新面貌迎向轉型。日前市府舉辦計畫案...

她守加護病房17年！台南奇美醫護溫情故事 吳園展出

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里奇美醫院）秉持創辦人許文龍「文化與醫療並重」的初衷，昨天起連1個月推出「奇美月」系列活動，...

蒲添生運動雕塑進駐嘉義 10座巨型銅像樹立北香湖公園

嘉義市北香湖公園原為滯洪池，荒煙蔓草流傳有女鬼出沒，市府美化景觀改建為公園，斥資12.9億元推動親子遊憩、樂齡健康及文化...

穿制服也能輕鬆用餐 台南第5警分局攜手25家餐飲店「制服優惠」

台南市警五分局攜手在地25家餐飲業者共同舉辦「警察杯杯 我挺你」活動，只要員警著制服或出示服務證至特定店家，即可享有專屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。